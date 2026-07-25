Tras rescindir con River, Quintero tiene negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro

El Millonario oficializó la rescisión de mutuo acuerdo con Juanfer, cuyo contrato se extendía hasta diciembre de 2027, y ahora, con el vínculo disuelto, el club de Belo Horizonte aparece como el próximo destino del enganche

Juan Fernando Quintero dejó de ser jugador de River. El club de Núñez oficializó la rescisión de mutuo acuerdo con el colombiano, cuyo vínculo se extendía hasta diciembre de 2027, en un final abrupto pero anunciado. "Seguramente no soy prioridad para él. Futbolísticamente, pensamos realmente diferente", había dicho Quintero apenas horas antes sobre su relación con Eduardo Coudet. Con el contrato ya disuelto, el enganche tiene negociaciones avanzadas con Atlético Mineiro, su próximo destino.

La fractura entre Quintero y Coudet venía de larga data y tuvo su punto de quiebre en público. El colombiano, que en el primer semestre de 2026 acumuló apenas 448 minutos en 12 partidos con solo tres titularidades, habló sin filtros desde Miami: "En la final frente a Belgrano jugué 5 minutos.

Todo está claro. Acá no hay misterios: son formas en las que juega y sus conceptos futbolísticos." Y luego fue más directo: "Con el Chacho no hablo desde que me fui. Como persona, tengo la mejor. Lo respeto. Pero futbolísticamente, pensamos diferente."

Hay un antecedente que explica en parte la distancia entre ambos: en 2018, cuando Coudet dirigía Racing, rechazó sumar a Quintero al plantel y el colombiano terminó siendo figura en la Copa Libertadores que River conquistó en Madrid. Esta vez, en Núñez, tampoco encontraron el camino.

El club millonario intentó que la despedida fuera digna. "El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club", publicó en sus redes. Una referencia implícita al gol en la final de Madrid en 2018, la imagen más recordada del colombiano con la banda roja.

La señal de que Quintero no seguiría llegó antes de que se confirmara la rescisión: en la presentación de Ángel Correa, el representante del flamante refuerzo dio a entender en un posteo que usaría el número 10, que hasta entonces era de Juanfer.

Esta es la tercera vez que Quintero se va de River y las tres salidas tuvieron algo en común: ninguna fue prolija. La primera fue en 2020, cuando firmó por China y tardó meses en poder jugar. La segunda, en 2022, duró apenas un año antes de irse a Junior y luego a Racing. La tercera, ahora, termina con una rescisión anticipada de un contrato que tenía 18 meses por delante.

Con Quintero afuera, La Banda libera un cupo de extranjero y masa salarial que la dirigencia buscará reutilizar. El mediocampo de Coudet deberá reacomodarse sin una de las piezas más talentosas de la historia reciente del club. Mientras tanto, el Atlético Mineiro espera al enganche para el próximo capítulo de una carrera que nunca fue lineal pero nunca dejó de ser fascinante.