La Provincia interviene la ruta que conecta los principales accesos a los puertos del Gran Rosario. Ya trabajan en los enlaces con las rutas 9 y 34 y con la autopista Buenos Aires-Rosario, mientras se proyectan nuevos sectores de reparación.

A 40 días del traspaso de Nación, Santa Fe ya tiene tres frentes de obra activos en la ruta A012

A 40 días del traspaso de Nación, Santa Fe ya tiene tres frentes de obra activos en la ruta A012

El Gobierno de Santa Fe avanza con la recuperación de la Ruta A012 , una traza estratégica para el transporte de cargas y el acceso a los puertos del Gran Rosario. A poco más de 40 días de que la Nación cediera su administración a la Provincia por un plazo de 20 años, ya funcionan tres frentes de obra simultáneos y se prevé habilitar otros dos en los próximos días .

Durante una recorrida por los sectores intervenidos, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico , destacó el avance de los trabajos y recordó que la ruta se encontraba sin mantenimiento. “La A012 es una ruta nacional que estaba sin mantenimiento, pero el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a la Nación que la cediera a la Provincia para poder repararla por tramos. Hoy trabajamos en tres frentes y vamos a abrir otros dos en los próximos días”, señaló.

Las tareas se desarrollan en los ramales de acceso a la autopista Buenos Aires-Rosario, en el cruce de la A012 con la Ruta Nacional 34, cerca de Ibarlucea, y en la intersección con la Ruta Nacional 9, en Roldán.

Enrico detalló que ya fueron intervenidos los ramales que conectan la Autopista Buenos Aires-Rosario con la A012 y anticipó que en los próximos días comenzarán las tareas en los enlaces con la Ruta Nacional 33.

“Es una obra que deberemos afrontar entre todos los santafesinos, pero no podíamos esperar más. Sabemos lo importante que es esta ruta para la región y cuánto padecen los vecinos de Roldán y de toda la zona su deterioro”, afirmó el funcionario.

El ministro señaló que la Provincia recibió la traza con profundos baches, descalces y una marcada falta de mantenimiento. “La decisión fue pedirle a la Nación que la transfiriera por 20 años. No pedimos nada más: solo que nos dejaran trabajar”, sostuvo.

Más sectores de intervención

Además de los tres frentes que ya están activos, la Dirección Provincial de Vialidad prevé intervenir al menos otros siete sectores durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027.

La planificación contempla trabajos en un tramo de 200 metros a la altura de la planta de General Motors; en los 4.650 metros comprendidos entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9; y en los 9.800 metros del tramo entre Roldán y Esteban Echeverría.

También se proyectan rehabilitaciones en el sector norte de la A012, desde la intersección con la Ruta Nacional 34 hasta el Camino de la Cremería; en la zona de Ricardone; entre la Ruta Provincial 25 y la Autopista Rosario-Santa Fe; en el cruce con esa autopista; y en el tramo que va desde ese acceso hasta la Ruta Nacional 11.

La inversión en rutas

Entre 2024 y 2025, el Gobierno de Santa Fe reparó unos 1.500 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas mediante 12 contratos, con una inversión superior a los $105.000 millones.

A ese monto se suman otros $50.000 millones destinados a seis grupos adicionales de intervenciones y los $4.300 millones que demanda la recuperación de la A012.

De esta manera, según informó la Provincia, la inversión en mantenimiento preventivo de la red vial durante la gestión de Pullaro supera los $154.000 millones.