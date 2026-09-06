El nivel de actividad económica de Santa Fe pierde impulso y el semestre cerró en rojo: un tablero con casi todas las señales negativas

El Índice de Actividad Económica (ICA-SFE) acumula una contracción de 0,7% entre enero y junio de 2026. El repunte que se había insinuado a comienzos de año perdió fuerza: el consumo, el empleo y el sector automotor son los más golpeados, mientras la agroindustria asoma como la única luz del tablero.

El nivel de actividad La actividad económica volvió a caer en julio, según las primeras estimaciones privadasprovincial pierde impulso y el semestre cierra en rojo: un tablero con casi todas las luces en rojo

La actividad económica de Santa Fe confirmó en junio lo que varios indicadores venían anticipando: el repunte de comienzos de año se agotó. Según el último informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el ICA-SFE (el índice que mide el pulso de la economía provincial) se ubicó en 146,7 puntos, con una caída mensual del 0,5% y una variación interanual prácticamente nula (-0,03%). El resultado confirma un semestre para el olvido: entre enero y junio, la actividad acumuló una retracción del 0,7%.

El dato que mejor resume el momento es este: por segundo mes consecutivo, de las ocho series que componen el índice, sólo una mostró una variación mensual positiva. En la comparación interanual, apenas dos indicadores lograron resultados favorables.

El nivel de actividad económica provincial pierde impulso y el semestre cierra en rojo: un tablero con casi todas las luces en rojo

Los sectores que más retrocedieron:

Demanda laboral (expectativas de contratación): se hundió 1,0% mensual y 15,4% interanual, el dato más preocupante del informe.

(expectativas de contratación): se hundió 1,0% mensual y 15,4% interanual, el dato más preocupante del informe. Patentamiento de automotores : se desplomó 2,4% mensual y 12,8% interanual, tras el fuerte dinamismo que había mostrado durante 2024 y comienzos de 2025.

: se desplomó 2,4% mensual y 12,8% interanual, tras el fuerte dinamismo que había mostrado durante 2024 y comienzos de 2025. Consumo de cemento (proxy de la construcción): cayó 3,7% mensual, aunque todavía acumula una suba interanual del 14,9%.

(proxy de la construcción): cayó 3,7% mensual, aunque todavía acumula una suba interanual del 14,9%. Ventas en supermercados : retrocedieron 0,1% en el mes y 1,9% interanual, con tres bajas mensuales consecutivas y ya un año completo de variaciones interanuales negativas.

: retrocedieron 0,1% en el mes y 1,9% interanual, con tres bajas mensuales consecutivas y ya un año completo de variaciones interanuales negativas. Recursos tributarios : bajaron 0,8% mensual y 0,6% interanual, arrastrados por el debilitamiento de los ingresos de origen provincial (la coparticipación federal, en cambio, muestra recuperación gradual).

: bajaron 0,8% mensual y 0,6% interanual, arrastrados por el debilitamiento de los ingresos de origen provincial (la coparticipación federal, en cambio, muestra recuperación gradual). Remuneraciones reales : se contrajeron 1,9% en junio y 1,3% interanual.

: se contrajeron 1,9% en junio y 1,3% interanual. Puestos de trabajo registrados: bajaron 0,1% mensual y 0,3% interanual, empujados por el sector privado.

Los sectores que ganaron:

Maquinaria agrícola : mejoró 1,3% mensual y 9,5% interanual en julio, moderando la corrección que venía arrastrando.

: mejoró 1,3% mensual y 9,5% interanual en julio, moderando la corrección que venía arrastrando. Industria aceitera : encadenó tres meses consecutivos de subas (0,5% mensual en julio) y un crecimiento interanual del 4,5%.

: encadenó tres meses consecutivos de subas (0,5% mensual en julio) y un crecimiento interanual del 4,5%. Producción láctea : avanzó 0,5% mensual y 3,8% interanual en junio.

: avanzó 0,5% mensual y 3,8% interanual en junio. Producción industrial general : logró sostenerse con una suba de 0,1% mensual y 2,6% interanual.

: logró sostenerse con una suba de 0,1% mensual y 2,6% interanual. Actividad frigorífica : se mantuvo estable, con una suba de 0,6% mensual sin cambios significativos interanuales.

: se mantuvo estable, con una suba de 0,6% mensual sin cambios significativos interanuales. Consumo de hidrocarburos líquidos: mostró una leve mejora de 0,3% mensual en julio, operando cerca de los máximos históricos de 2023.

El gas industrial quedó en un punto intermedio: cayó 1,9% mensual y acumula un retroceso de 5,8% en tres meses, aunque conserva una comparación interanual positiva por el efecto de la baja base de 2025.

El nivel de actividad económica provincial pierde impulso y el semestre cierra en rojo: un tablero con casi todas las luces en rojo

Qué dice el informe sobre lo que viene

El propio CES-BCSF resume el cuadro como una economía que "registró durante junio una leve corrección mensual, manteniéndose prácticamente sin cambios en la comparación interanual", pero advierte que "la fase recesiva no se revierte completamente" y que la difusión de caídas entre los distintos componentes del índice sigue siendo elevada, en particular en mercado laboral, consumo y sector automotor.

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La entidad plantea que los próximos meses serán claves para saber si la baja de junio fue un traspié transitorio dentro de una trayectoria de estabilización, o si anticipa una etapa de menor dinamismo para la economía santafesina.