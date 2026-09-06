Se completó la 3° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

La máxima categoría del fútbol liguista cerró el tercer capítulo del Clausura de Primera A, con los triunfos de La Salle Jobson y Unión, y el empate de El Quillá ante Sanjustino.

El Torneo Clausura de Primera A Lautaro Fagioli que organiza la Liga Santafesina completó una semana más que intensa, con la disputa de nueve encuentros correspondientes a la tercera fecha que tuvo varios enfrentamientos adelantados y los que completaron una jornada con emociones, y algunos empates.

En la antesala del clásico Colegial, La Salle superó a Ciclón Norte en Cabaña Leiva, y en el predio de la autopista, Ateneo Inmaculada goleó a Juventud Unida de Candioti. Náutico El Quillá consiguió un empate ante Sanjustino en condición de visitante, mientras que también igualaron sin goles Las Flores con Independiente y Newell´s con Nacional. El que sumó otra caída fue la Casita, en esta oportunidad con la Academia Cabrera, y se complica en la tabla de los promedios.

Se cerró la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En el cotejo interzonal, en barrio Roma, Newell´s y Nacional terminaron empatados 0 a 0. Por la Zona A, en el estadio Alberto Garau, Las Flores II e Independiente de Santo Tomé terminaron igualados 0 a 0. A la vera de la autopista, Ateneo Inmaculada goleó a Juventud Unida de Candioti por 4 a 1. Para la escuadra colegial conducida técnicamente por Agustín Oliver los goles los marcaron Matías Heredia, Martín Vicario, Nicolás Abasolo y Juan Calvo, mientras que para la visita descontó Federico Farherr.

Gimnasia y Esgrima igualó con La Perla del Oeste en condición de visitante. gentileza Enzo Calligaro

Por la Zona B, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson vencieron por 2 a 1 a Ciclón Norte de Cayastá. El conjunto de Servín aprovechó el buen arranque del equipo y convirtió dos goles en el inicio. El primero llegó por intermedio de Mariano Andreoli tras un cabezazo en el primer minuto, y el segundo vino de la mano de un disparo desde afuer del área de Gerónimo Buttera a los 11 minutos. El descuento para la visita llegó en los últimos instantes por intermedio de Matías Vázquez.

En el campo de deportes 8 de Enero, en el barrio de Guadalupe, Unión, que está haciendo una muy buena campaña, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, goleó por 4 a 3 a Ciclón Racing con el arbitraje de Enzo Silvestre. Para el elenco tatengue dirigido por Juan De Olivera los goles los marcaron Thiago Fernández y Valentino Ligori en dos oportunidades cada uno, mientras que para el conjunto lagunero los tres los marcó Lautaro Obregón.

En el estadio el Jardín de Recreo Sur, La Perla del Oeste igualó 1 a 1 con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela con el control de Joaquín Urbani. Para el conjunto conducido por Andrés Formento anotó Amir Navarro, mientras que para el Pistolero lo hizo Alan Chamorro. En cancha de Pucará, en barrio Transporte, Academia Cabrera venció a Deportivo Santa Rosa por 3 a 0 con goles de Thiago Riquelme, Damián Díaz e/c y Tomás Di Pietro.

El Tiburón se plantó en San Justo, fue igualdad 0 a 0 en la casa de Sanjustino.

Por su parte, bajo el referato de Ignacio Castellano, Sanjustino y El Quillá empataron 0 a 0. El Matador y El Tiburón dividieron puntos en un juego de paridad, con grandes jugadas ofensivas y grandes actuaciones de los goleros. El Quilla controló el juego en el primer tiempo, pero el complemento fue del Matador que hizo figura a Federico Apendino.

Recordemos que en los encuentros adelantados, Colón de San Justo goleó a Universidad del Litoral por 3 a 0 con goles de Alexis Palacios y Maximiliano Osurak en dos ocasiones, Nobleza de Recreo a Cosmos por 3 a 0 con tantos de Augusto Moschino, Adrián Berón y Facundo Chacón, y Colón de Santa Fe superó en condición de visitante a Sportivo Guadalupe por 2 a 1.

-Posiciones:

-Zona A: Colón de San Justo 7; Juventud Unida 6; Ateneo Inmaculada y Nobleza 5; Newell´s, Cosmos, Colón, Universidad 4; Independiente 3, Las Flores II 1, Sportivo Guadalupe 0.

-Zona B: Unión 9, Sanjustino 7, La Salle Jobson 6, Náutico El Quillá 5; Gimnasia y Esgrima y La Perla del Oeste 4; Academia Cabrera y Deportivo Santa Rosa 3; Nacional, Ciclón Racing 1; Ciclón Norte 0.

-Próxima fecha:

-Zona A: Ateneo Inmaculada con La Salle Jobson, Juventud Unida con Sportivo Guadalupe, Colón con Nobleza, Cosmos con Colón de San Justo, Universidad con Las Flores II, Independiente con Newell´s.

-Zona B: Ciclón Norte con Ciclón Racing, Unión con La Perla, Gimnasia y Esgrima con Sanjustino, El Quillá con Deportivo Santa Rosa, Academia Cabera con Nacional.