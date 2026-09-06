La agenda del domingo: clásico rosarino y varios partidos que prometen

La octava fecha del Torneo Clausura tendrá una jornada de alto voltaje, con cinco partidos y varios equipos importantes en acción. Central y Newell's protagonizarán el gran clásico.

El Torneo Clausura 2026 tendrá este domingo una jornada cargada de fútbol, con cinco encuentros correspondientes a la octava fecha. El plato fuerte será el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's, que se disputará desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito. Además, jugarán Independiente, River, Racing y Defensa y Justicia.

Rosario Central y Newell's volverán a encontrarse este domingo desde las 14.45 , en el Gigante de Arroyito, en una nueva edición del clásico rosarino.

El partido será dirigido por Yael Falcón Pérez, con Lucas Novelli en el VAR, y será televisado por TNT Sports. La designación arbitral y el horario fueron confirmados para la octava fecha.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con triunfo de Central por 2-0, el pasado 1° de marzo, por el Torneo Apertura. Ángel Di María y Enzo Copetti marcaron los goles de aquel encuentro.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández o Alexis Soto; Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra y Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Independiente quiere dejar atrás el golpe ante Gimnasia

A las 17, Independiente visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Alfredo Terrera.

El equipo de Jadson Viera buscará recuperarse luego de la goleada 3-0 sufrida como local ante Gimnasia de Mendoza en la fecha anterior. El Rojo llega con 10 puntos y se mantiene dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba, dirigido por Sebastián Domínguez, suma siete unidades y atraviesa una racha de tres partidos sin conseguir triunfos.

Probables formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Santiago Moya, Darío Cáceres, Fernando Martínez; Lucas González, Matías Vera, Diego Barrera, Marco Iacobellis; Ezequiel Naya. DT: Sebastián Domínguez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco o Franco Calderón, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Lautaro Millán o Matías Abaldo; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

TV: TNT Sports.

Lanús recibe a un Defensa que pelea arriba

En el mismo horario, Lanús será local de Defensa y Justicia en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

El Granate suma siete puntos y necesita una victoria para acercarse a los puestos de playoffs. Del otro lado estará el equipo de Julio Vaccari, que llega con 14 unidades, producto de cuatro triunfos, dos empates y una derrota.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Allan Wlk o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Fernando Román; Santiago Sosa, César Pérez; David Barbona, Juan Manuel Gutiérrez, Agustín Hausch; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Yamil Possi.

TV: ESPN Premium.

River va por otra alegría en el Monumental

Desde las 19.15, River recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental.

El Millonario viene de reencontrarse con el triunfo en la fecha anterior, con una victoria ante Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino. Ahora buscará repetir para acercarse a los puestos de playoffs.

Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, llega después de vencer 3-1 a Racing y ocupa uno de los lugares destacados de la Zona B.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Hernán Mastrángelo.

TV: TNT Sports.

Racing necesita reaccionar ante Atlético Tucumán

El último partido del domingo será el que protagonizarán Racing y Atlético Tucumán, desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda.

La Academia atraviesa una racha negativa en el campeonato: su último triunfo por el torneo fue ante Gimnasia de La Plata el 24 de julio y desde entonces acumuló cuatro derrotas y dos empates. Además, viene de avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Atlético Tucumán, en cambio, llega con 10 puntos y buscará sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Lautaro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Ignacio Galván, Luciano Vallejo, Clever Ferreira, Leonel Di Plácido; Lautaro Godoy, Leonel Vega; Nicolás Laméndola, Franco Nicola, Renzo Tisuri; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: José Carreras.

TV: ESPN Premium.