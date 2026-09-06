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Atenas de Santo Tomé es el nuevo líder del Clausura de ascenso

Por la 3° fecha del Clausura de Primera B, Atenas de Santo Tomé se impuso a Alto Verde y alcanzó la cima de las posiciones. Nuevo Horizonte cayó ante Los Canarios y Santa Fe FC igualó con San Cristóbal sin goles.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 10:27hs
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Por la tercera fecha del Clausura de ascenso

Por la tercera fecha del Clausura de ascenso, Atenas festejó por partida doble.

Tal como estaba previsto se concretó la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera B. El campeón Santa Fe igualó sin goles ante San Cristóbal en el predio Nery Pumpido, Los Canarios derrotó a Nuevo Horizonte en barrio Los Troncos y el que aprovechó fue el Griego, que venció al Defe de Alto Verde y se subió a la cima de las posiciones. En barrio Stratta, Belgrano de Coronda doblegó por la mínima diferencia a El Cadi de Rincón y trepa en la tabla de posiciones.

-Resultados 3° fecha del Clausura de la Primera B

-Zona Campeonato:

Belgrano de Coronda 1 (Rubén Carrizo) – El Cadi de Rincón 0

Atenas de Santo Tomé 2 (Matías Casco y Julián Pereyra) – Defensores de Alto Verde 1 (Mateo Frías)

Santa Fe FC 0 – San Cristóbal 0

Banco Provincial 4 (Ismael Contrera, Hugo Quiroz x2 y Tomás Roldán) – Pucará 2 (Nahuel Manchado x2)

Los Canarios 1 (Fabricio Ibarra) –Nuevo Horizonte 0

-Zona Repechaje:

Atlético Arroyo Leyes 1 (Brandon Valeriano) – Floresta 1 (Benjamín Lapalma)

Defensores de Peñaloza 1 (Lionel Rojas) – Deportivo Agua 1 (Ignacio Jeandreren)

El Pozo 3 (Astor Rozycki y Juan Ponce) – Los Juveniles 2 (Franco Sureda x2)

Loyola 0 – Los Piratitas 0

Vecinal Gálvez 1 (Joaquín Encabo) – Don Salvador 0

-Posiciones:

-Zona Campeonato: Atenas 7, Nuevo Horizonte 6, Santa Fe FC y San Cristóbal 5; Banco Provincial, Belgrano y Defensores de Alto Verde 4; Los Canarios y Pucará 3; El Cadi de Rincón 0.

-Zona Repechaje: Loyola y Vecinal Gálvez 7; El Pozo 6; Atlético Arroyo Leyes y Floresta 5; Don Salvador 3; Los Piratitas, Deportivo Agua y Defensores de Peñaloza 2, Los Juveniles 0.

-Próxima fecha:

-Zona Campeonato: Los Canarios con Belgrano, Nuevo Horizonte con Banco Provincial, Pucará con Santa Fe FC, San Cristóbal con Atenas, Defensores de Alto Verde con El Cadi.

-Zona Repechaje: Loyola con Arroyo Leyes, Los Piratitas con Vecinal Gálvez, Don Salvador con El Pozo, Los Juveniles con Defensores de Peñaloza y Deportivo Agua con Floresta.

Atenas Clausura Nuevo Horizonte
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