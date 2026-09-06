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Juegos Suramericanos 2026: la Provincia incorpora equipamiento sanitario que quedará como legado para la salud pública

La Provincia comenzó a distribuir los insumos y equipos que serán utilizados durante la competencia en Rosario, Santa Fe y Rafaela. El dispositivo contará con 33 desfibriladores, 6 cardiodesfibriladores y 136 camillas, entre otros elementos, que luego serán incorporados al sistema público de salud.

6 de septiembre 2026 · 10:59hs
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Juegos Suramericanos 2026: la Provincia incorpora equipamiento sanitario que quedará como legado para la salud pública

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Juegos Suramericanos 2026: la Provincia incorpora equipamiento sanitario que quedará como legado para la salud pública

El Gobierno de Santa Fe comenzó a distribuir este viernes los insumos médicos y el equipamiento que formarán parte del operativo sanitario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre.

Los materiales fueron trasladados desde el Predio Ferial de la Ex Rural de Rosario y serán destinados a las tres ciudades sede: Rosario, Santa Fe y Rafaela. El objetivo es garantizar la atención sanitaria de atletas, delegaciones y público durante las distintas jornadas de competencia.

El dispositivo abarcará las Villas Suramericanas, los escenarios deportivos, las áreas de control antidopaje y los espacios destinados al público general, con puestos sanitarios fijos y móviles.

Desfibriladores, camillas y equipamiento para emergencias

Entre los elementos adquiridos se encuentra un esquema de cardioprotección y emergentología que incluye 33 Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), distribuidos de manera equitativa entre las tres ciudades, y seis cardiodesfibriladores bifásicos de traslado y soporte vital avanzado.

La dotación también contempla 60 tablas espinales, 58 collares cervicales regulables, 13 sillas de ruedas y 80 mochilas y bolsos equipados para facilitar la intervención de los equipos sanitarios en los distintos escenarios.

A esto se suman 136 camillas, de las cuales 96 son modelos kinesiológicos destinados a la asistencia, recuperación y seguimiento de los atletas.

El área de kinesiología tendrá presencia en los diferentes espacios deportivos, con equipamiento específico para acompañar a los deportistas durante la competencia.

Equipamiento que quedará en el sistema público

La coordinadora del Departamento de Gestión Integral de Salud de los Juegos Suramericanos, Estefanía Casadei, supervisó en Rosario la distribución de los elementos y destacó que la inversión no se limita al desarrollo de la competencia.

“Todos estos insumos van a formar parte y fortalecer el operativo sanitario de los Juegos y constituyen el legado de toda nuestra provincia”, señaló Casadei.

La funcionaria remarcó que el objetivo es que los recursos incorporados continúen siendo utilizados una vez finalizado el evento. En ese sentido, sostuvo que la organización de los Juegos “no empieza ahora ni termina durante la competencia”, sino que uno de los principales objetivos es todo lo que queda para los santafesinos después de su finalización.

La adquisición fue planificada bajo los lineamientos de la ministra de Salud, Silvia Ciancio, como una inversión que busca fortalecer las capacidades del sistema sanitario provincial más allá del calendario deportivo.

“Se ha realizado una gran inversión estratégica, a futuro, que va a fortalecer el sistema sanitario de la provincia de Santa Fe”, afirmó Casadei.

También habrá equipamiento para los controles antidopaje

El operativo sanitario incluirá además los elementos necesarios para los controles antidopaje. Para esos espacios se adquirieron biombos divisorios, escritorios y materiales específicos de bioseguridad, con el objetivo de garantizar la privacidad y cumplir con los estándares reglamentarios para la toma de muestras.

De esta manera, el dispositivo sanitario funcionará de manera simultánea en las tres ciudades sede y cubrirá tanto las necesidades de los atletas y las delegaciones como las eventuales emergencias que puedan producirse entre los asistentes.

Juegos equipamiento sanitario
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