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El llamativo cambio que Madelón prepara en Unión para recibir a Instituto

Leo Madelón debe resolver dos cambios obligados y analiza una tercera modificación en Unión que sería inesperada para recibir este lunes a Instituto.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 10:42hs
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El llamativo cambio que Madelón prepara en Unión para recibir a Instituto

Unión se prepara para volver a jugar en el estadio 15 de Abril, donde este lunes desde las 21.15 recibirá a Instituto por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. De cara a este compromiso, Leonardo Madelón debe resolver algunas cuestiones en el equipo, con dos modificaciones obligadas y una tercera que podría generar sorpresa.

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La salida de Maizon Rodríguez, transferido al Krasnodar de Rusia, le abrió la puerta al juvenil Tomás Fagioli, quien tendría la responsabilidad de acompañar a Juan Pablo Ludueña en la zaga central. El futbolista sanjustino ya tuvo participación en el inicio del campeonato y ahora aparece nuevamente como alternativa para ocupar un lugar entre los titulares.

El otro cambio que debe realizar Madelón es en la mitad de la cancha. Mauro Luna Diale sufrió una lesión muscular y quedó descartado para el encuentro ante la Gloria. Su reemplazante sería Ignacio Malcorra, quien justamente ingresó por él ante Sarmiento y terminó siendo una de las grandes figuras de la goleada 4-1.

Malcorra no solo aportó juego y experiencia, sino que tuvo una participación decisiva en el resultado, con un gol y una asistencia para darle un salto de calidad al funcionamiento ofensivo del Tatengue.

La sorpresa que analiza Madelón en Unión

La principal incógnita pasa por Lucas Menossi. El mediocampista arrastra una molestia física y su presencia frente a Instituto no está asegurada.

Si finalmente queda afuera, Madelón tendría preparada una alternativa que llamaría especialmente la atención: Joaquín Mosqueira podría volver a ser titular antes de lo previsto.

Joaqu&iacute;n Mosqueira se recuper&oacute; en tiempo r&eacute;cord y podr&iacute;a ser titular en Uni&oacute;n para recibir a Instituto.

Joaquín Mosqueira se recuperó en tiempo récord y podría ser titular en Unión para recibir a Instituto.

El mediocampista viene recuperándose de un esguince de rodilla y su evolución había sido satisfactoria. En principio, su regreso estaba pensado de manera progresiva, pero la situación de Menossi podría acelerar los tiempos.

Así, Mosqueira aparece como una posibilidad concreta para integrar el mediocampo junto a Emilio Giaccone, aunque Madelón todavía debe esperar para definir si Menossi llegará en condiciones.

El probable equipo de Unión

Con estas variantes, el equipo que se perfila para enfrentar a Instituto sería: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira o Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Julián Palacios; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

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De esta manera, Madelón tendría dos modificaciones aseguradas y una tercera sujeta a la evolución de Menossi. El regreso de Mosqueira sería, en caso de concretarse, la gran novedad de un Unión que buscará aprovechar nuevamente la localía para prolongar el envión conseguido ante Sarmiento.

El Tatengue viene de golear 4-1 al Verde en el 15 de Abril y buscará repetir una actuación convincente ante Instituto. Para eso, Madelón deberá terminar de resolver las piezas de un equipo que tendrá cambios importantes respecto de la última presentación.

Unión Madelón
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