Adorni en Diputados: "No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia"

El jefe de Gabinete dio su informe de gestión y sobre el final respondió a las denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito y el viaje oficial con su esposa

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia", dijo el jefe de Gabinete Manuel Adorni en el tramo final de su exposición ante la Cámara de Diputados que comenzó minutos antes de las 11 de este miércoles y se prolongó por una hora y media.

La cita es para dar un informe de gestión del gobierno pero, antes del cierre de su presentación, Adorni respondió a algunos de los cuestionamientos y denuncias en su contra por viajes al exterior y supuesto enriquecimiento ilícito.

“No existió delito ni irregularidad”, dijo sobre el viaje con su esposa a Estados Unidos en el avión oficial. Además, afirmó que viajes al exterior que él primero ocultó y después reconoció "no fueron financiados por terceros ni de obsequios de ningún tipo".

Adorni sostuvo que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York, en el que participó su esposa, fue archivada por el fiscal y el juez federal intervinientes. Según su interpretación, el Poder Judicial concluyó que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos.

Además, el funcionario investigado por sus viajes y sus bienes aseguró que “nunca ocultó su patrimonio” y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”.

El funcionario calificó de "tendenciosas y falsas" las acusaciones de haber recibido dádivas o alguna otra compensación ilegal por su accionar. "Han sacado conclusiones equivocadas", agregó sobre la sucesión de gastos en dólares, compra de viviendas y lujos en el exterior.

"No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia", concluyó y agradeció al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, presentes en un palco de la cámara baja.

Pasadas las 12.20, la sesión pasó a un cuarto intermedio. A las 12.37, se retomó el segundo tramo de la jornada para la ronda de las preguntas de los diputados.

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"Todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario"

Si bien en la primera hora de su exposición se dedicó a leer el informe de gestión y no respondió preguntas sobre el crecimiento de su patrimonio, el jefe de Gabinete Manuel Adorni destacó que "todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario".

El funcionario defendió con esa frase la sanción de la ley de inocencia fiscal pero pareció hablar de su propia situación judicial, ya que está denunciado por enriquecimiento ilícito por la compra de departamentos y viajes al exterior que no se condicen con sus ingresos declarados

"Por primera vez en la historia se logró la ley de inocencia fiscal que permite volcar en la economía los ahorros de los argentinos", dijo.

"En Argentina nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse era visto como un delincuente", agregó Adorni, quien se niega a dar explicaciones públicas por su caso.

Adorni dijo que "en lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario".

Tomó un vaso de agua, miró al auditorio y recibió el aplauso de los oficialistas, del gabinete a pleno y del presidente Javier Milei que mostró un fuerte respaldo al funcionario acusado por enriquecimiento ilícito.

Fuerte apoyo del gobierno

Con apoyo del presidente Javier Milei y buena parte del gobierno, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, enfrenta este miércoles un extenso interrogatorio en la Cámara de Diputados. La sesión comenzó a las 10.41 ante un intenso operativo de seguridad.

Si bien el marco es la presentación de su informe de gestión, quedó atravesado por la investigación judicial en curso sobre su presunto crecimiento patrimonial.

Adorni llegó al Congreso a las 8.50 y fue recibido por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con quien dialogó sobre aspectos del informe que brinda desde las 10.30 en el recinto de sesiones.

Se estima que la exposición del funcionario, más las preguntas posteriores de los diputados, durará hasta seis horas.

La sesión cuenta con un fuerte respaldo político del oficialismo, encabezado por Milei, quien arribó al Congreso pasadas las 10, la secretaria general Karina Milei y gran parte del Gabinete, además de dirigentes provinciales, senadores y militantes en los palcos.

El ministro del Interior, Diego Santilli; de Economía, Luis Caputo; el asesor Santiago Caputo. y el de Desregulación, Federico Sturzenegger se sumaron al operativo de apoyo.

También están presentes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Lugones; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y Eduardo “Lule” Menem, en medio de un clima de fuerte tensión con la oposición.

El funcionario, que no habla públicamente desde el 25 de marzo, cuando brindó su última conferencia en Casa Rosada, sostuvo entonces que solo responderá “ante un juez” y desestimó las críticas al calificarlas como planteos de “apenas periodistas”.