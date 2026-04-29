Mario Sciacqua vuelve al ruedo: el ex DT de Colón asume en Central Norte

Mario Sciacqua tomará el mando de Central Norte tras la salida de Adrián Bastía, con el desafío de levantar el rendimiento en la Primera Nacional, donde comparte zona con Colón.

Mario Sciacqua fue confirmado como nuevo entrenador de Central Norte, en una decisión que sacudió el panorama de la Zona A de la Primera Nacional, donde también compite Colón.

Tras semanas de incertidumbre, la dirigencia del “Cuervo” logró cerrar su contratación con rapidez, apostando a su experiencia para cambiar el rumbo de un equipo que necesita resultados urgentes.

Mario Sciacqua, una elección tras varias gestiones

En un primer momento, el principal apuntado había sido Rubén Forestello, pero ante su negativa, las negociaciones dieron un giro y Sciacqua terminó convirtiéndose en la opción elegida.

El acuerdo se concretó en pocas horas, algo que sorprendió en el entorno del club y generó expectativas entre los hinchas, que esperan una reacción inmediata en el tramo decisivo del torneo.

Experiencia para un momento clave de Central Norte

Sciacqua llega con una amplia trayectoria en el fútbol argentino, con pasos por clubes como Club Atlético Colón, Nueva Chicago, Patronato, Olimpo, Quilmes, Mitre de Santiago del Estero, San Martín de Tucumán y Chacarita.

Su conocimiento del ascenso y de contextos exigentes aparece como una herramienta clave para un Central Norte que necesita sumar y salir de la irregularidad.

Debut exigente y nuevo desafío para el exentrenador de Colón

El estreno del entrenador será fuera de casa, nada menos que frente a Defensores de Belgrano, en un partido que marcará el inicio de un nuevo ciclo.

Para Sciacqua, el objetivo está claro: ordenar al equipo, recuperar confianza y empezar a sumar puntos en una zona donde cada detalle cuenta… y donde Colón también sigue de cerca los movimientos de sus rivales