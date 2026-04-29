El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

Se cerró la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera B, con la victoria de Pucará sobre Deportivo Agua en el predio Nery Pumpido. En el Polaca Burtovoy se juega el clásico de San Justo

Se bajó el telón de la cuarta fecha del certamen de la segunda división de la Liga Santafesina de Fútbol en el cual se registró la victoria de Pucará de barrio Transporte sobre Deportivo Agua. Igualmente todavía queda pendiente en el ascenso el cotejo válido por la quinta fecha entre Atenas y Don Salvador, el cual alcanzó a disputarse 10 minutos del primer tiempo en el estadio Tesoro Ferrero, y que fue suspendido por las intensas precipitaciones y condiciones climáticas.

En cuanto al Torneo de Primera A José Luis Burtovoy, en la presente jornada de miércoles se jugarán dos encuentros. Uno el clásico de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler válido por la séptima fecha, ya que ambas escuadra juegan Copa Santa Fe, y el suspendido de la tercera fecha entre la Universidad del Litoral y Náutico El Quillá en la Colonia San José.

Pucará se impuso en el ascenso liguista

En el cotejo reprogramado por la cuarta fecha del Torneo Apertura de Primera B, Pucará de barrio Transporte goleó a Deportivo Agua por 3 a 0 bajo el arbitraje de Alejandro Aguilera. Los goles para el Cacique llegaron por intermedio de Nahuel Machado, Alexis Vezzali y Emerson Saliva en el epílogo del encuentro disputado en el predio Nery Pumpido.

La escuadra dirigida por Diego Lencina venía de golear 6 a 0 a Defensores de Peñaloza y a los Juveniles por 3 a 0, y se ubica como uno de los escoltas de Santa Fe FC con 12 unidades. En el caso del conjunto de Agua, sumó otra derrota, ya que el fin de semana pasado había caído frente a Belgrano en Coronda por 3 a 1. El próximo sábado, por la sexta fecha, Pucará visitará a Floresta en barrio 12 de Septiembre, y Deportivo Agua, será anfitrión de Defensores de Alto Verde.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Santa Fe FC 15; Pucará, El Cadi de Rincón y Los Canarios 12; San Cristóbal, Banco Provincial y Vecinal Gálvez 11; Belgrano y Nuevo Horizonte 10;

Atenas y Defensores de Alto Verde 7; El Pozo, Los Juveniles y Loyola 4; Los Piratitas 3; Don Salvador y Floresta 2; Deportivo Agua 1; Atlético Arroyo Leyes 0.

Síntesis

Deportivo Agua 0- Pucará 3

Deportivo Agua: Tomás Contini, Pablo García, Hugo Argarañaz, Gerónimo Andrés, Luciano González, Cristian Gervasio, Alan García, Santiago Pérez, Ariel Salmies, Nahuel Feluglio, y Facundo Fanjul. DT: Darío Molinas.

Pucará: Pablo Cejas; Sebastián García, Ignacio Cisneros, Matías Ferrerass, Matías García, Alexis Vezzali, Nicolás Britos, Joaquín Quiroz, Maximiliano Araya, Dylan Olivares y Nahuel Manchado. DT: Diego Lencina.

Cambios: Ciro Allende x Andrés, Franco Acuña, Carlos Giúdice x Argarañaz (A); Junior Álvarez x Quiroz, Juan García x Olivares, Jesús Farías x Britos, Emerson Saliva x Araya (P).

Goles: Pt: 38´ Nahuel Machado (P); St: 2´ Alexis Vezzali (P), 46´ Emerson Saliva (P).

Expulsado: Pablo García (A)

Amonestados: Gerónimo Andrés, Gervasio, Argarañaz, González, Acuña (A); Ignacio Cisneros y Jesús Farías (P).

Árbitro: Alejandro Aguilera

Cancha: Predio Nery Pumpido.

Se juega el Clásico de San Justo en el Polaca Burtovoy

Este miércoles se jugará uno de los partidos más importantes del campeonato de la Primera División de la Liga Santafesina: La séptima fecha de la Copa Sanatorio Garay se abrirá con el Conquistador siendo anfitrión del Matador. A continuación horario y designación arbitral. En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo recibirá a Sanjustino en una nueva edición del Clásico y a través de la que darán inicio a la jornada 7 del Apertura Polaca Burtovoy.

image En el adelanto de la 7° fecha del Apertura de Primera A, se jugará el Clásico de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

La cuaterna arbitral encargada de controlar las acciones estará encabezada por Joaquín Urbani, en tanto que Rubén Fernández y Mariano Serafini actuarán como asistentes de línea. Miguel Mesquida será el cuarto árbitro y juez del encuentro de la División Reserva, el cual comenzará a las 19. Cabe destacar que el adelanto se debe a que ambos cuadros el próximo comienzan su participación en la Copa Santa Fe: El Rojo visitará a Sarmiento de Margarita mientras que el Verde será local del Polideportivo Llambi Campbell.

Por su parte, en un cotejo válido por la 3° fecha del certamen principal liguista, en la Colonia San José, Universidad del Litoral recibirá a Náutico El Quillá. Será a partir de las 21.30 en Primera, y las 19.30, en Reserva. Será con el arbitraje del muy buen árbitro local Alejandro Aguilera.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: La Perla del Oeste 14; Colón y Sanjustino 13; La Salle Jobson 11; Colón (SJ) y Sportivo Guadalupe 10; Ateneo Inmaculada, Las Flores II y Deportivo Nobleza 9; Juventud Unida, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Racing 8; Nacional e Independiente 7; Unión y Universidad del Litoral 6; Academia Cabrera 5; El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.