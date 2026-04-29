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Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: "Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón"

Alex Valdez Chamorro, juvenil de 19 años, se consolidó como pieza fundamental de Los Andes, y será una carta clave para enfrentar a Colón.

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 12:37hs
Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón

La Unión

En Los Andes hay nombres propios que explican el presente, y uno de ellos es el de Alex Valdez Chamorro. El juvenil llegado desde Lanús pasó de ser una apuesta a transformarse en una pieza determinante dentro del once titular y será una carta clave de cara al partido ante Colón.

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Su debut fue desde el banco, pero rápidamente mostró condiciones: atrevimiento, desequilibrio y una personalidad que no suele ser habitual para su edad. Desde entonces, no soltó más su lugar y se convirtió en el enlace ofensivo de un equipo que crece fecha a fecha.

Confianza y libertad para marcar la diferencia en Los Andes

El propio futbolista reconoce que su rendimiento está directamente ligado al respaldo que encontró en el plantel y el cuerpo técnico.

Desde que llegué, el equipo me dio la confianza para tratar de sacar mi juego”, aseguró, dejando en claro que el contexto fue clave para su evolución.

En la misma línea, destacó el rol del entrenador: “Me pide que encare, que vaya para adelante. También que ayude en defensa, que es lo que más me cuesta”.

Ese equilibrio entre libertad ofensiva y compromiso táctico le permitió a Los Andes sumar variantes y potenciar su propuesta.

Un equipo en alza que se ilusiona de cara al duelo ante Colón

El presente del Milrayitas respalda las expectativas. Con 10 de los últimos 12 puntos, el equipo se acomodó en el tercer puesto de la Zona A y llega entonado al cruce del sábado.

Este equipo está para todo. Estamos muy confiados y hay que seguir por este camino”, afirmó Valdez Chamorro, reflejando el ánimo de un plantel que se anima a mirar más arriba.

Colón, una medida para confirmar el crecimiento

El próximo desafío no será uno más. Enfrente estará Club Atlético Colón, uno de los candidatos al ascenso y rival directo en la pelea.

Para el joven mediocampista, el partido representa una gran oportunidad: “Vamos a prepararlo lo mejor posible. Queremos hacernos fuertes de local contra un equipo grande como es Colón”.

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En el Eduardo Gallardón se cruzarán dos realidades competitivas. Y en ese escenario, el talento fresco de Valdez Chamorro aparece como una de las claves para que Los Andes intente dar un golpe que puede marcar el rumbo

Los Andes Jorge Valdez Chamorro Colón
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