"Soy un privilegiado porque Colón me ofreció su estadio para despedirme"

El Pulga Rodríguez se refirió al partido despedida que se llevará a cabo el 14 de junio en el Brigadier López y que contará con los jugadores que fueron campeones con Colón

El Pulga destacó el gesto de Colón de poner a disposición el estadio para su despedida.

El domingo 14 de junio, el Pulga Rodríguez se despedirá del fútbol, en lo que sin dudas será una fiesta y un día histórico para el futbolista, pero también para los hinchas sabaleros.

El último baile de Luis Miguel Rodríguez se llevará a cabo en el estadio Brigadier López y entre los protagonistas, estarán los futbolistas que fueron campeones con Colón en 2021.

Respecto a la fiesta que se vivirá ese día y a los preparativos que se vienen llevando a cabo, el Pulga dialogó con Dsports y se mostró feliz por el partido homenaje.

La despedida del Pulga

"Son los últimos meses en la actividad y estamos disfrutando todo y preparándonos para el partido despedida, que va a ser el 14 de junio en Santa Fe. Estamos ultimando detalles para tener la mayor cantidad de los campeones del 2021 con Colón", aseguró.

Para luego agregar: "Estoy contento por la carrera que he tenido y ojalá que mi partido despedida pueda ser algo especial. Es un gran desafío organizar todo, no pensé que iba a ser tan difícil. Soy un privilegiado de que me hayan ofrecido el estadio de Colón, estoy muy agradecido con ellos y ojalá que la gente pueda disfrutar. Ojalá que también pueda estar Eduardo Domínguez".

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Respecto al día después del retiro expresó: "No tengo nada decidido aún acerca de mi futuro, quiero disfrutar de mis hijos pero también hay que seguir trabajando. He tenido conversaciones pero no hay nada definido. El futbolista tiene que iniciar una nueva rutina cuando se retira y eso no es sencillo, porque uno es joven para lo que es la vida".

Y cuando fue consultado por la Gaceta de Tucumán, en relación a si continuará jugando aunque sea a nivel amateur, respondió de manera categórica: "Después de la despedida el 14 de junio, ya no voy a jugar ni en la Liga Tucumana ni profesionalmente”,