Unión apela a la mística: el mensaje de Madelón que enciende la previa ante Talleres

Unión difundió un emotivo video en redes sociales con palabras de Leonardo Madelón para convocar a los hinchas para el duelo clave ante Talleres.

En la antesala de un partido que puede definir su destino en el Torneo Apertura, Unión eligió apelar al corazón. A través de sus redes sociales, el club publicó un video cargado de emoción, con un mensaje claro: todos juntos para ir en busca de la clasificación.

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El protagonista central es Leonardo Madelón, quien dejó un pedido concreto tras el empate 2-2 ante Vélez Sarsfield en Liniers. “Esta se la pido yo, que vengan todos preparados con mucha confianza. El equipo va a dar todo… yo creo que va a salir bien. Necesitamos esa aura positiva, esa energía positiva”, expresó el entrenador.

Y reforzó su convicción: “Yo sé que el equipo va a estar, no tengo ninguna duda”.

Clima de final en el 15 de Abril para Unión

El video intercala esas palabras con imágenes del último partido ante Vélez, mientras suena “Par Mil” de Divididos, en una edición que apunta a generar identificación y compromiso con el hincha tatengue.

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El mensaje que acompaña el posteo es contundente: “Va a salir bien. Nos vemos el sábado. Todos juntos como siempre”, en una clara invitación a colmar el estadio 15 de Abril este sábado desde las 18.45.

Todo en juego para Unión ante Talleres

En lo deportivo, el panorama es claro: Unión depende de sí mismo. Una victoria ante Talleres le asegurará el pasaje a los octavos de final. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar hasta el lunes, cuando Defensa y Justicia visite a Gimnasia de Mendoza y Instituto de Córdoba enfrente a Estudiantes de Río Cuarto.

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En ese contexto, el club decidió jugar también su partido desde lo emocional, buscando ese plus que muchas veces marca la diferencia en instancias decisivas.

La fe como bandera

El mensaje de Madelón no deja lugar a dudas: confianza, energía y unidad. Unión se juega mucho más que tres puntos y lo sabe. Por eso, en Santa Fe ya se vive como una final.

Y mientras la pelota espera rodar, el primer paso ya se dio: encender la ilusión.