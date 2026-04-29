Uno Santa Fe | Unión

Unión apela a la mística: el mensaje de Madelón que enciende la previa ante Talleres

Unión difundió un emotivo video en redes sociales con palabras de Leonardo Madelón para convocar a los hinchas para el duelo clave ante Talleres.

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 13:50hs
Unión apela a la mística: el mensaje de Madelón que enciende la previa ante Talleres

Prensa Unión

En la antesala de un partido que puede definir su destino en el Torneo Apertura, Unión eligió apelar al corazón. A través de sus redes sociales, el club publicó un video cargado de emoción, con un mensaje claro: todos juntos para ir en busca de la clasificación.

LEER MÁS: Unión recupera a Estigarribia y el equipo tendrá una variante para recibir a Talleres

El protagonista central es Leonardo Madelón, quien dejó un pedido concreto tras el empate 2-2 ante Vélez Sarsfield en Liniers. “Esta se la pido yo, que vengan todos preparados con mucha confianza. El equipo va a dar todo… yo creo que va a salir bien. Necesitamos esa aura positiva, esa energía positiva”, expresó el entrenador.

Y reforzó su convicción: “Yo sé que el equipo va a estar, no tengo ninguna duda”.

Clima de final en el 15 de Abril para Unión

El video intercala esas palabras con imágenes del último partido ante Vélez, mientras suena “Par Mil” de Divididos, en una edición que apunta a generar identificación y compromiso con el hincha tatengue.

El mensaje que acompaña el posteo es contundente: “Va a salir bien. Nos vemos el sábado. Todos juntos como siempre”, en una clara invitación a colmar el estadio 15 de Abril este sábado desde las 18.45.

Todo en juego para Unión ante Talleres

En lo deportivo, el panorama es claro: Unión depende de sí mismo. Una victoria ante Talleres le asegurará el pasaje a los octavos de final. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar hasta el lunes, cuando Defensa y Justicia visite a Gimnasia de Mendoza y Instituto de Córdoba enfrente a Estudiantes de Río Cuarto.

LEER MÁS: El duro recuerdo de Unión por la inundación de 2003

En ese contexto, el club decidió jugar también su partido desde lo emocional, buscando ese plus que muchas veces marca la diferencia en instancias decisivas.

La fe como bandera

El mensaje de Madelón no deja lugar a dudas: confianza, energía y unidad. Unión se juega mucho más que tres puntos y lo sabe. Por eso, en Santa Fe ya se vive como una final.

Y mientras la pelota espera rodar, el primer paso ya se dio: encender la ilusión.

Unión Madelón Talleres
Noticias relacionadas
apertura a1: triunfos de cust a y union (sf)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Marcelo Estigarribia será titular el sábado cuando Unión reciba a Talleres.

Unión recupera a Estigarribia y el equipo tendrá una variante para recibir a Talleres

zunino, el arbitro para la final de union: antecedentes y todo el mapa de la ultima fecha

Zunino, el árbitro para la "final" de Unión: antecedentes y todo el mapa de la última fecha

talleres ajusta detalles con publico y algunas dudas fisicas antes de visitar a union

Talleres ajusta detalles con público y algunas dudas físicas antes de visitar a Unión

Lo último

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Último Momento
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Cosecha récord: camiones congestionan las rutas del cordón industrial del sur provincial

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

Lértora evoluciona y en Colón crece el optimismo para el duelo ante Los Andes

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

FIFA revela los premios del Mundial 2026: los millones de dólares que cobrará el campeón

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Uno de cada tres estatales tiene descuentos por créditos y 12.000 agentes superan el 25% del sueldo comprometido

Ovación
Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión no pudo sostener el envión y empató ante Rosario Central en La Tatenguita

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Unión juega su partido desde las redes: Madelón lidera el mensaje en la previa ante Talleres

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

No hay dos sin tres: El guiño en favor de Colón respecto a los delanteros rivales

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón

Valdez Chamorro, la carta de Los Andes: "Queremos hacernos fuertes ante un grande como Colón"

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo