Uno Santa Fe | Colón | Colón

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

Leonardo Lemos, DT de Los Andes, marcó las diferencias estructurales con Colón, pero no renuncia a dar el golpe como local.

Ovación

Por Ovación

29 de abril 2026 · 12:04hs
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

El entrenador de Los Andes, Leonardo Lemos, empezó a jugar el partido mucho antes del sábado. En la previa del cruce ante Colón, desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, el DT analizó el presente de su equipo, destacó el potencial del Sabalero y dejó en claro que buscarán hacerse fuertes como locales.

LEER MÁS: "Soy un privilegiado porque Colón me ofreció su estadio para despedirme"

En diálogo con Dial Deportivo por UNO 106.3, Lemos trazó un panorama de un Los Andes en alza, pero consciente del desafío que tendrá por delante.

Los Andes, un equipo en levantada para recibir a Colón

El conjunto de Lomas llega en un buen momento, tras haber dejado atrás un inicio irregular. “Recuperamos un poco la postura después del clásico. Veníamos siendo aceptables en el rendimiento, pero nos estábamos quedando cortos de puntos”, explicó.

En ese sentido, remarcó la reacción del equipo: “Esta racha postclásico nos llevó a 10 de 12. Nos pudimos recuperar de ese golpe y ahora queremos defender este lugar que conseguimos”.

Colón, candidato y medida

Al momento de referirse al rival, Lemos no dudó en marcar las diferencias, pero también dejó en claro que su equipo no se achica. “Es un partido complejo. Colón tiene uno de los mejores planteles de la categoría, con muchas variantes. Incluso los reemplazantes parecen mejores que los que juegan”, sostuvo.

Y fue más allá al hablar del contexto: “Nos triplican en presupuesto y claramente hay un candidato enfrente, por historia y por su pasado reciente en Primera División”.

Los Andes

Sin embargo, rápidamente equilibró el análisis: “Nosotros tenemos lo nuestro, estamos cerquita y queremos presentarnos de buena manera de local. Nos ha costado más en casa que de visitante, así que queremos darle una alegría a nuestra gente”.

Identidad y análisis rival

El DT también se refirió a su idea de juego y la preparación de cada partido. “Cada partido es diferente. Hay encuentros que no necesitan motivación extra, como el clásico o jugar contra un rival como Colón”, explicó.

En lo futbolístico, destacó: “Nosotros mantenemos patrones propios porque queremos tener una identidad. Los Andes es un equipo que intenta jugar, conectar. Después, la efectividad te lleva más arriba o más abajo”.

Además, dejó en claro que el análisis del rival es clave: “No es lo mismo jugar con San Miguel que con Colón. Cada partido se trabaja distinto, viendo qué es lo mejor en cada caso”.

Una mirada sobre Colón y su conducción

Lemos también se refirió a su vínculo con Diego Colotto, con quien compartió trabajo en Quilmes y que hoy está ligado al mundo Colón.

“Es una persona muy capaz, muy profesional. Se encontró con una institución enorme como Colón y tiene una oportunidad hermosa para devolverlo a Primera”, afirmó.

Aunque, fiel a su rol, advirtió: “Desde nuestro lado, le queremos complicar el camino este fin de semana”.

Un proyecto con bases firmes

Con más de un año y medio en el club, Lemos valoró la continuidad del proceso en un fútbol argentino vertiginoso. “Hoy en día se pierde un partido y se echa a un técnico. Nosotros pudimos sostener un trabajo”, destacó.

LEER MÁS: En el recuerdo: así vivió Colón la inundación de 2003

Y recordó el objetivo inicial: “Cuando llegamos en 2024, nos dijeron que había que ascender. No se dio en la primera final, pero lo logramos a través de un reducido tremendo”.

Ahora, con Los Andes en la Primera Nacional, el desafío es otro. Y el sábado, ante Colón, será una prueba de carácter para medir hasta dónde puede llegar este equipo que quiere seguir creciendo.

Colón Lemos Los Andes
Noticias relacionadas
El santafesino Chiquito Vergara peleará en España ante un Cubano.

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Colón recupera a dos titulares y aguarda por otros dos futbolistas.

Colón recupera dos jugadores y espera por un par para visitar a Los Andes

colon ya conoce al arbitro para visitar a los andes: antecedentes y toda la fecha de la primera nacional

Colón ya conoce al árbitro para visitar a Los Andes: antecedentes y toda la fecha de la Primera Nacional

elpulga.ok

El último baile del Pulga: Colón prepara una despedida a la altura de su ídolo

Lo último

Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Último Momento
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

[EN VIVO] Con Javier Milei en el palco, Manuel Adorni presenta su primer informe de gestión en el Congreso

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: 26 aprehendidos en 18 provincias y en países de la región, España y Francia

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Histórica sanción al arquero Esteban Andrada en España

Ovación
Lemos DT de Los Andes: Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato

Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

El Cacique sumó tres puntos ante Agua en el ascenso liguista

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel convocado para jugar en Santa Fe

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Chiquito Vergara y un importante desafío en Palma de Mallorca

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Apertura A1: triunfos de CUST A y Unión (SF)

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo