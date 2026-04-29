Lemos DT de Los Andes: "Colón nos triplica en presupuesto y es un candidato"

Leonardo Lemos, DT de Los Andes, marcó las diferencias estructurales con Colón, pero no renuncia a dar el golpe como local.

El entrenador de Los Andes, Leonardo Lemos, empezó a jugar el partido mucho antes del sábado. En la previa del cruce ante Colón, desde las 15.30 en el Eduardo Gallardón, el DT analizó el presente de su equipo, destacó el potencial del Sabalero y dejó en claro que buscarán hacerse fuertes como locales.

En diálogo con Dial Deportivo por UNO 106.3, Lemos trazó un panorama de un Los Andes en alza, pero consciente del desafío que tendrá por delante.

Los Andes, un equipo en levantada para recibir a Colón

El conjunto de Lomas llega en un buen momento, tras haber dejado atrás un inicio irregular. “Recuperamos un poco la postura después del clásico. Veníamos siendo aceptables en el rendimiento, pero nos estábamos quedando cortos de puntos”, explicó.

En ese sentido, remarcó la reacción del equipo: “Esta racha postclásico nos llevó a 10 de 12. Nos pudimos recuperar de ese golpe y ahora queremos defender este lugar que conseguimos”.

Colón, candidato y medida

Al momento de referirse al rival, Lemos no dudó en marcar las diferencias, pero también dejó en claro que su equipo no se achica. “Es un partido complejo. Colón tiene uno de los mejores planteles de la categoría, con muchas variantes. Incluso los reemplazantes parecen mejores que los que juegan”, sostuvo.

Y fue más allá al hablar del contexto: “Nos triplican en presupuesto y claramente hay un candidato enfrente, por historia y por su pasado reciente en Primera División”.

Los Andes

Sin embargo, rápidamente equilibró el análisis: “Nosotros tenemos lo nuestro, estamos cerquita y queremos presentarnos de buena manera de local. Nos ha costado más en casa que de visitante, así que queremos darle una alegría a nuestra gente”.

Identidad y análisis rival

El DT también se refirió a su idea de juego y la preparación de cada partido. “Cada partido es diferente. Hay encuentros que no necesitan motivación extra, como el clásico o jugar contra un rival como Colón”, explicó.

En lo futbolístico, destacó: “Nosotros mantenemos patrones propios porque queremos tener una identidad. Los Andes es un equipo que intenta jugar, conectar. Después, la efectividad te lleva más arriba o más abajo”.

Además, dejó en claro que el análisis del rival es clave: “No es lo mismo jugar con San Miguel que con Colón. Cada partido se trabaja distinto, viendo qué es lo mejor en cada caso”.

Una mirada sobre Colón y su conducción

Lemos también se refirió a su vínculo con Diego Colotto, con quien compartió trabajo en Quilmes y que hoy está ligado al mundo Colón.

“Es una persona muy capaz, muy profesional. Se encontró con una institución enorme como Colón y tiene una oportunidad hermosa para devolverlo a Primera”, afirmó.

Aunque, fiel a su rol, advirtió: “Desde nuestro lado, le queremos complicar el camino este fin de semana”.

Un proyecto con bases firmes

Con más de un año y medio en el club, Lemos valoró la continuidad del proceso en un fútbol argentino vertiginoso. “Hoy en día se pierde un partido y se echa a un técnico. Nosotros pudimos sostener un trabajo”, destacó.

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Y recordó el objetivo inicial: “Cuando llegamos en 2024, nos dijeron que había que ascender. No se dio en la primera final, pero lo logramos a través de un reducido tremendo”.

Ahora, con Los Andes en la Primera Nacional, el desafío es otro. Y el sábado, ante Colón, será una prueba de carácter para medir hasta dónde puede llegar este equipo que quiere seguir creciendo.