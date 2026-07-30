Ante el pronóstico de tormentas fuertes para la noche de este viernes, el municipio intensificó las tareas de limpieza, mantenimiento y monitoreo del sistema hídrico. Se esperan entre 30 y 50 milímetros de lluvia, con posibles ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Alerta por tormentas en Santa Fe: refuerzan los operativos de limpieza con cuadrillas y maquinaria en toda la ciudad

Alerta por tormentas en Santa Fe: refuerzan los operativos de limpieza con cuadrillas y maquinaria en toda la ciudad

Ante la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la noche de este viernes, el municipio reforzó las tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad, con operativos coordinados entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial .

Según el informe del SMN, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes , acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 50 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

En este marco, el municipio intensificó los trabajos habituales de prevención y desplegó cuadrillas, maquinaria específica y camiones desobstructores en puntos estratégicos de la ciudad.

Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de bocas de tormenta, el mantenimiento de canales a cielo abierto, la erradicación de microbasurales, la limpieza de cunetas y la supervisión permanente del funcionamiento de las estaciones de bombeo.

El objetivo es asegurar el correcto escurrimiento del agua de lluvia y reducir el riesgo de anegamientos, además de garantizar el normal funcionamiento del sistema hídrico urbano.

Recomendaciones

Desde el municipio solicitaron a los vecinos evitar sacar residuos, ramas u objetos a la vía pública que puedan terminar obstruyendo desagües y bocas de tormenta.

Además, una vez finalizadas las precipitaciones, se recordó la importancia de realizar tareas de descacharrado, para evitar la acumulación de agua y prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

Por consultas o reclamos, los vecinos pueden comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana al 0800-777-5000.