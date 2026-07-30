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Con los refuerzos, Madelón ya perfila los de 11 Unión para visitar a Gimnasia de Mendoza

Con las inhibiciones prácticamente resueltas, el DT de Unión, Leonardo Madelón, podrá contar con los refuerzos y ajusta detalles para el duelo ante Gimnasia (M)

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 15:51hs
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Con los refuerzos, Madelón ya perfila los de 11 Unión para visitar a Gimnasia de Mendoza

Prensa Unión

Unión completó este jueves por la mañana una nueva práctica en el predio Casasol con la mirada puesta en el compromiso del sábado, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

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Esta vez, Leonardo Madelón recibió la noticia que esperaba: podrá disponer de las incorporaciones, lo que le permitirá llevar a la cancha el plan que viene ensayando desde el inicio de la semana. Con el panorama mucho más despejado en el plano administrativo, el entrenador volvió a repetir gran parte de los movimientos que había mostrado en los entrenamientos anteriores. La principal incertidumbre pasa por Mauro Luna Diale, cuya habilitación desde el fútbol ruso aparece como la gestión más compleja y, por el momento, no está asegurada.

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A la vez, en Unión también aguardan que se terminen de resolver algunos trámites para que Joaquín Mosqueira quede oficialmente habilitado. La demora responde a cuestiones administrativas con Talleres y ese es el motivo por el cual el mediocampista todavía no fue presentado de manera oficial por el club.

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En contrapartida, quien seguirá al margen será Maizon Rodríguez, que continúa recuperándose de una lesión muscular. Distinta es la situación de Cristian Tarragona, que durante la semana fue preservado en algunas tareas por precaución, pero será titular en el ataque rojiblanco.

Los posibles 11 de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.

Unión Gimnasia de Mendoza Leonardo Madelón
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