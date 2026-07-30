Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

Boca descartó la incorporación del delantero Lucas Passerini y se bajó de las negociaciones con Belgrano luego de considerar excesivas las pretensiones

30 de julio 2026 · 16:26hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

Boca descartó la incorporación del delantero Lucas Passerini y se bajó de las negociaciones con Belgrano luego de considerar excesivas las pretensiones económicas del club cordobés.

El delantero de 32 años era uno de los apuntados para reforzar el ataque por pedido de Rodolfo Arruabarrena, pero la operación quedó sin efecto después de que el Pirata mantuviera una tasación de cinco millones de dólares por su ficha.

Belgrano rechazó la oferta de Boca por Passerini

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había realizado una primera oferta de tres millones de dólares, aunque la respuesta de Belgrano fue contundente al exigir dos millones más para desprenderse de su goleador.

Si bien existía disposición para negociar entre ambas instituciones, Boca entendió que el monto solicitado estaba por encima de lo que estaba dispuesto a invertir.

El interés por Passerini había generado cuestionamientos entre los hinchas debido a que el atacante no convirtió goles en los 14 partidos que disputó en el Torneo Apertura.

Sin embargo, sí marcó un tanto en la Copa Argentina y aportó seis asistencias en el campeonato, números que sostuvieron el interés del cuerpo técnico.

Con esta decisión, Passerini se convirtió en el tercer centrodelantero por el que Boca desiste ante las elevadas exigencias económicas.

El CSKA de Moscú pide 15 millones de dólares por Luciano Gondou, mientras que Tigre pretende ocho millones de dólares más los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón para negociar a David Romero.

La búsqueda de un nueve continúa siendo prioritaria debido a la lesión de Adam Bareiro, quien todavía no tiene una fecha estimada de regreso e incluso podría ser operado en los próximos días.

Durante las conversaciones con Belgrano, Boca también realizó averiguaciones por Nicolás "Uvita" Fernández, autor de cinco goles y cuatro asistencias en la temporada.

El presidente de Belgrano, Luis Artime, ya había anticipado la postura de la institución al afirmar que "hoy Passerini es el Haaland sudamericano" y remarcar que solo aceptarían una oferta muy favorable.

Además, Artime sostuvo que el club no tiene necesidad económica de vender a sus principales figuras porque su objetivo es mantener un plantel competitivo.

Boca Belgrano Lucas Passerini
Noticias relacionadas
copa sudamericana: el panorama de los equipos argentinos que juegan esta semana

Copa Sudamericana: el panorama de los equipos argentinos que juegan esta semana

riestra dio la nota al vapulear a boca en el inicio del clausura

Riestra dio la nota al vapulear a Boca en el inicio del Clausura

boca debuta en el clausura con una visita de riesgo ante deportivo riestra

Boca debuta en el Clausura con una visita de riesgo ante Deportivo Riestra

asi le fue a boca en cada participacion en la copa sudamericana

Así le fue a Boca en cada participación en la Copa Sudamericana

Lo último

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Último Momento
La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones de la FIFA

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido de gravedad

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

Pese a las deudas, San Lorenzo sigue sumando refuerzos para el Clausura

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Ovación
En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

¿Unión cobra algo por el préstamo de Jerónimo Dómina en Cádiz?

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal