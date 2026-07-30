Boca se bajó de la negociación por Lucas Passerini

Boca descartó la incorporación del delantero Lucas Passerini y se bajó de las negociaciones con Belgrano luego de considerar excesivas las pretensiones

Boca descartó la incorporación del delantero Lucas Passerini y se bajó de las negociaciones con Belgrano luego de considerar excesivas las pretensiones económicas del club cordobés.

El delantero de 32 años era uno de los apuntados para reforzar el ataque por pedido de Rodolfo Arruabarrena, pero la operación quedó sin efecto después de que el Pirata mantuviera una tasación de cinco millones de dólares por su ficha.

Belgrano rechazó la oferta de Boca por Passerini

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había realizado una primera oferta de tres millones de dólares, aunque la respuesta de Belgrano fue contundente al exigir dos millones más para desprenderse de su goleador.

Si bien existía disposición para negociar entre ambas instituciones, Boca entendió que el monto solicitado estaba por encima de lo que estaba dispuesto a invertir.

El interés por Passerini había generado cuestionamientos entre los hinchas debido a que el atacante no convirtió goles en los 14 partidos que disputó en el Torneo Apertura.

Sin embargo, sí marcó un tanto en la Copa Argentina y aportó seis asistencias en el campeonato, números que sostuvieron el interés del cuerpo técnico.

Con esta decisión, Passerini se convirtió en el tercer centrodelantero por el que Boca desiste ante las elevadas exigencias económicas.

El CSKA de Moscú pide 15 millones de dólares por Luciano Gondou, mientras que Tigre pretende ocho millones de dólares más los pases de Jabes Saralegui y Kevin Zenón para negociar a David Romero.

La búsqueda de un nueve continúa siendo prioritaria debido a la lesión de Adam Bareiro, quien todavía no tiene una fecha estimada de regreso e incluso podría ser operado en los próximos días.

Durante las conversaciones con Belgrano, Boca también realizó averiguaciones por Nicolás "Uvita" Fernández, autor de cinco goles y cuatro asistencias en la temporada.

El presidente de Belgrano, Luis Artime, ya había anticipado la postura de la institución al afirmar que "hoy Passerini es el Haaland sudamericano" y remarcar que solo aceptarían una oferta muy favorable.

Además, Artime sostuvo que el club no tiene necesidad económica de vender a sus principales figuras porque su objetivo es mantener un plantel competitivo.