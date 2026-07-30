El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Si bien el delantero rojiblanco arrastra una molestia muscular y no formó parte del ensayo futbolístico, Tarragona jugará ante el equipo mendocino

Cristian Tarragona entrenó de manera diferenciada, pero será titular ante Gimnasia de Mendoza.

En las últimas horas, las alarmas se encendieron en el mundo Unión , ya que en e l ensayo futbolístico que dispuso Leonardo Madelón, el goleador rojiblanco Cristian Tarragona no fue de la partida.

El delantero viene arrastrando una molestia muscular y por ese motivo no formó parte de la práctica de fútbol que se llevó a cabo el miércoles generando interrogantes respecto a su presencia en el cotejo ante Gimnasia de Mendoza.

Sin embargo, con el correr de las horas, se supo que la ausencia de Tarragona se debió a la necesidad de bajar cargas y no exigirlo debido a la molestia muscular que padece. Se trató de una decisión consensuada.

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Por ello, desde este jueves, el delantero volverá a ser exigido y es un hecho, que no tendrá inconvenientes para ser titular el sábado cuando el Tate visite a Gimnasia de Mendoza.

De esta manera, Tarragona estará desde el arranque y en principio conformaría la dupla de ataque, junto con Mauro Luna Diale, ya que por estas horas, Unión levantará la inhibición y podrá utilizar los refuerzos.