Uno Santa Fe | Unión | Unión

El goleador de Unión no se lo pierde: Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

Si bien el delantero rojiblanco arrastra una molestia muscular y no formó parte del ensayo futbolístico, Tarragona jugará ante el equipo mendocino

Ovación

Por Ovación

30 de julio 2026 · 10:00hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cristian Tarragona entrenó de manera diferenciada

Cristian Tarragona entrenó de manera diferenciada, pero será titular ante Gimnasia de Mendoza.

En las últimas horas, las alarmas se encendieron en el mundo Unión, ya que en el ensayo futbolístico que dispuso Leonardo Madelón, el goleador rojiblanco Cristian Tarragona no fue de la partida.

Tarragona será titular ante Gimnasia de Mendoza

El delantero viene arrastrando una molestia muscular y por ese motivo no formó parte de la práctica de fútbol que se llevó a cabo el miércoles generando interrogantes respecto a su presencia en el cotejo ante Gimnasia de Mendoza.

Sin embargo, con el correr de las horas, se supo que la ausencia de Tarragona se debió a la necesidad de bajar cargas y no exigirlo debido a la molestia muscular que padece. Se trató de una decisión consensuada.

LEER MÁS: El mercado se termina y Unión sigue sin resolver dos salidas

Por ello, desde este jueves, el delantero volverá a ser exigido y es un hecho, que no tendrá inconvenientes para ser titular el sábado cuando el Tate visite a Gimnasia de Mendoza.

De esta manera, Tarragona estará desde el arranque y en principio conformaría la dupla de ataque, junto con Mauro Luna Diale, ya que por estas horas, Unión levantará la inhibición y podrá utilizar los refuerzos.

Unión Tarragona Gimnasia de Mendoza
Noticias relacionadas
union prepara la visita a mendoza con varias dudas y una condicion clave

Unión prepara la visita a Mendoza con varias dudas y una condición clave

la dirigencia de union sigue en alerta por posibles ventas de ultimo momento

La dirigencia de Unión sigue en alerta por posibles ventas de último momento

belgrano fijo su postura por thiago cardozo y en union siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

las inhibiciones siguen activas en fifa y en union vuelven a mirar el reloj

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Lo último

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Último Momento
Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

Lautaro Vargas podría emigrar de Unión ante una oferta del fútbol árabe

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

El Gobierno de Santa Fe pidió la emergencia hídrica hasta 2027 para enfrentar los efectos de El Niño

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Francisco Cerúndolo avanzó a cuartos de final en el ATP 250 de Los Cabos

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Ladrones entraron y robaron en la Escuela Bustamante de Santo Tomé: suspendieron las clases del turno mañana

Ovación
Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

Juegos Suramericanos 2026: Así será la competencia de Ciclismo Pista con seis pruebas en disputa

El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

El santafesino Ian Reutemann regresa al TC Pista tras un impasse de 3 años

El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

El árbitro de la final del Mundial habló de su cruce con Messi tras su retiro

Policiales
Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal