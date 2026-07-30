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Guadalupe consiguió avanzar a octavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Por los dieciseisavos de final de la Copa Concejo Municipal, Sportivo Guadalupe derrotó a Los Juveniles y avanzó a la siguiente instancia del certamen

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Por Ovación

30 de julio 2026 · 08:48hs
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Sportivo Guadalupe venció a Los Juveniles y clasificó a octavos de final por la Copa Concejo.

foto gentileza Ema Avalos.

Sportivo Guadalupe venció a Los Juveniles y clasificó a octavos de final por la Copa Concejo.

En la noche del miércoles concluyó una nueva semana de actividad en la Copa Concejo 0.0%, el certamen organizado conjuntamente por la Liga Santafesina, el Concejo de Santa Fe y CCU Argentina, donde en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe derrotó a Los Juveniles, mientras que el martes por la noche, Unión dejó en el camino a Defensores de Alto Verde, por lo que ambos clasificaron a los octavos de final de la competición.

Sportivo Guadalupe y Unión avanzan en la Copa Concejo

En la noche del miércoles, por los dieciseisavos de final, en la cancha Leopoldo Jacinto Luque, Sportivo Guadalupe derrotó a Los Juveniles bajo el arbitraje de Ángel Cristoforato. Para el conjunto del Flaco Adalberto Tobaldo fueron convertidos por Jonatan Blanco y Mauricio Kinkela, quién facturó en dos ocasiones. El cuadro de Guadalupe en los octavos de final jugará ante la Academia Andrés Cabrera que viene de dejar en el camino a Juventud Unida de Candioti.

Por su parte, en la jornada del martes, en el mismo escenario, del predio Nery Pumpido, Unión le ganó 3 a 1 a Defensores de Alto Verde por los Dieciseisavos de Final con goles de Jermías Cian, Yahir Jalín y Nicolás Centurión. Para el equipo de la Segunda División convirtió Fernando Saurit. En la próxima fase el Tatengue se medirá ante Newell’s, quien llega de superar a La Salle.

Todavía quedan pendientes de disputa de dieciseisavos de final Universidad con San Cristóbal, Banco Provincial con Colón y Vecinal Gálvez con Ciclón Racing. En octavos ya hay cruces determinados: Colón de San Justo con La Perla del Oeste, Náutico El Quillá con Nacional, Newell´s con Unión de Santa Fe y Academia Cabrera con Sportivo Guadalupe. Deben conocer sus rivales, Ateneo Inmaculada que saldrá del cruce entre Los Canarios con Gimnasia, y Cosmos del triunfador de El Pozo con Sanjustino.

Actividad en el Apertura Polaca Burtovoy

Tal como estaba previsto, el miércoles por la noche, se jugaron los partidos que estaban pendientes en el Apertura José Luis Burtovoy y la Primera División quedó al día: Por un lado empataron el Rojo y el Celeste tras un encuentro con cuatro goles y por el otro, en la Capital de La Bota, Gimnasia se impuso en el Gigante ante los lasallanos también en un match con varias emociones. En Reserva, el último campeón se adueñó de la cima.

En el estadio Mauricio Martínez y por la decimoprimera fecha, Independiente y Universidad igualaron 2 a 2 con goles de Gabriel Santos -por duplicado- para los anfitriones y de Alejo Casas y Brian Giménez para el cuadro visitante. En el juego preliminar de Reserva el resultado también terminó con empate, pero sin tantos.

Por el Apertura Jos&eacute; Luis Burtovoy, Gimnasia derrot&oacute; a La Salle, mientras que en Santo Tom&eacute;, igualaron Independiente y UNL.

Por el Apertura José Luis Burtovoy, Gimnasia derrotó a La Salle, mientras que en Santo Tomé, igualaron Independiente y UNL.

Ya por la decimotercera fecha y en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima derrotó por 3 a 2 a La Salle Jobson con gritos de Facundo Preattoni, Juan Freyre y Alan Chamorro. Para los de Cabaña Leiva convirtieron Patricio Copello y Lázaro Marino.

En Reserva el conjunto colegial logró vencer al elenco pistolero por dos tantos contra nada y se subió al primer puesto de la tabla de posiciones: El campeón ganó con goles de Mariano Andreoli y Santiago Verdinelli y sueña con repetir el título luego de correr desde atrás durante todo el torneo.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo; Colón de San Justo y La Perla 46; Sanjustino 42, Sportivo Guadalupe 39, La Salle Jobson 33, Juventud Unida 28, Ciclón Racing y Colón 27, Cosmos e Independiente 25; El Quillá y Ateneo Inmaculada 24, Gimnasia y Esgrima 23, Unión 22, Nacional y Nobleza 21; Academia Cabrera y Universidad 19, Las Flores II, Newell´s y Ciclón Norte 18, Deportivo Santa Rosa 8.

Dejaron sin efecto sanción a Nobleza

Finalmente, el tribunal de disciplina de la Liga Santafesina dispuso dejar sin efecto el fallo oportunamente emitido en el cual sancionaba a Nobleza de Recreo (https://www.unosantafe.com.ar/ovacion/polemica-sancion-al-club-nobleza-que-le-provoco-la-perdida-puntos-n10269833.html) Ello surgió en su momento por la protesta de partido presentada por Las Flores, llegó el descargo de Nobleza y el perido de reconsideración del fallo, que a todas luces lucía como polémico. Hubo reconocimiento de persona y documentales por parte del árbitro de ese encuentro, quien admitió su error en la identificación de los jugadores de ese encuentro. Y atento a esas cuestiones, el órgano disciplinario liguista dispuso levantar la resolución que había tomado anteriormente. El partido había terminado 0 a 0, en cumplimiento de la fecha 14 del José Luis Burtovoy. Los promedios quedan del siguiente modo: Deportivo Santa Rosa 0.263, Las Flores II 0.947, Newell´s 0.964, Nobleza de Recreo 1.012, Ciclón Norte 1.120.

Guadalupe octavos de final Copa
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