Se viene la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby

La competencia que organiza la Unión Santafesina de rugby tendrá este sábado una nueva jornada correspondiente a la fase inicial, que tiene como puntero a Universitario

La disputa de una nueva jornada del Torneo del Interior y la consiguiente ventana en el Regional del Litoral, permite que este sábado 1° de agosto se dispute la sexta fecha de la Copa Santa Fe de rugby masculino que cuenta con la organización de la Unión Santafesina y el respaldo del gobierno provincial por intermedio de la Lotería de Santa Fe. En primera división, Universitario es el puntero del certamen, mientras que en la divisional reserva, manda CRAR de Rafaela.

Este sábado 1° de agosto, desde las 16, se disputará la 6° fecha de la Copa Santa Fe de rugby con cruces más que atractivos. En Primera División, en el Solar del Sur, ubicado Raúl Tacca y 4 de Enero de la capital provincial, Querandí RC será anfitrión de Almirante Brown de San Vicente con el arbitraje de Fernando Lauría. En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby jugará con La Salle Jobson bajo el control de Fernando De Feo.

En el polideportivo de la ruta provincial 70, en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors de Esperanza recibirá a Universitario de Santa Fe, el puntero del certamen, con el referato de Fabián Prats. A la vera de la autopista, CRAI se medirá con CRAR de Rafaela bajo el seguimiento de Exequiel Adrover. Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Universitario 24; CRAR de Rafaela, CRAI y Alma Juniors de Esperanza 16; La Salle Jobson 14, Brown de San Vicente 11, Santa Fe Rugby 8 y Cha Roga Club 1.

En la divisional reserva, a partir de las 14.15, Querandí será anfitrión de Brown de San Vicente (Carlos Recce); Santa Fe Rugby lo hará con La Salle Jobson (Santiago Jelicic), Alma Juniors de Esperanza con Universitario (Leonardo Del Rio) y CRAI con CRAR de Rafaela (Cristian Kuverling). Las posiciones se encuentran así: CRAR de Rafaela 21, CRAI 19, Universitario 16, Santa Fe Rugby 14, La Salle Jobson 12, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga 10; Querandí RC y Brown de San Vicente 0.

En cuanto al Desarrollo, en Primera, Los Loros de San Jorge jugarán con San Carlos RC con el control de Nicolás Barraza, mientras que en el departamento Castellanos, los Guaycurúes de Sunchales será anfitriones de Coronda RC con el arbitraje de Federico Burkwardt. Las posiciones se encuentran de esta manera: San Carlos RC 15, Coronda RC 11, Atlético San Jorge 6, y los Guaycurúes de Sunchales 4.

Santa Fe Rugby viene de superar a CRAR y ahora recibirá a La Salle Jobson.

Tercera fecha en el Torneo Dos Orillas

En la Final Six de la copa de Oro, en Menores de 19, a las 13, CRAI jugará con Santa Fe Rugby (Alfredo Fun), mientras que a las 12.30, Estudiantes jugará con La Salle Jobson (Javier Legarreta). Fue postergado el cruce entre Rowing y CRAR de Rafaela. En Menores de 17, a las 12.30, en el Yarará, Paraná Rowing será anfitrión Estudiantes (Alfredo Fun), y CRAR con Santa Fe Rugby (Leopoldo Torres); a las 13, La Salle Jobson con Universitario (Mariano Fernández).

En Menores de 16, a las 11, Tilcara recibirá al CRAI (Diego Sueldo), y Paraná Rowing con Universitario (Guillermo Córdoba); a las 11.15, Santa Fe Rugby con Estudiantes de Paraná (Juan Ferino). En Menores de 15, se medirán a las 11.10, Estudiantes con Universitario (Carlos Colazo); 11.30, CRAI con Santa Fe Rugby (Enrique Farjath) y La Salle Jobson con Tilcara (Lucio Katona). En Menores de 14 jugarán, 10, CRAI con Santa Fe Rugby (Zoe Charvey); 11, Estudiantes con Universitario y 11.30, La Salle Jobson con Tilcara (Matías Del Río).

En la copa de Plata, en Menores de 19, en la presente jornada de jueves 30, a partir de las 20, CRAI B será anfitrión de Alma Juniors de Esperanza (Facundo Puntillo). El sábado 1°, desde las 11.30, Cha Roga jugará con Tilcara (Mario Cavenaghi). Fue suspendido el cruce entre Universitario con CAE B. En Menores de 17, a las 11, jugarán Tilcara con Brown de San Vicente (Federico Cassano) y a las 12.30, Alma Juniors con CRAI (Raúl Eguiazú).

En Menores de 16, a las 11, Alma Juniors jugará con CRAR de Rafaela (Bruno Martino) y a las 13, La Salle Jobson con Brown/San Carlos RC (Oscar Baruffato), y a las 13, La Salle Jobson con Universitario (Mariano Fernández). En Menores de 15, a las 12, jugarán Alma Juniors con Rowing (Rodrigo Grenón). En M14, el 15 de agosto, jugarán CRAR con Brown/San Carlos. Fueron suspendidos, Alma Juniors con Rowing y Cha Roga con Santa Fe Rc B.