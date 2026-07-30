"En la política nacional hay mucho grito y mucho agravio": Pullaro reivindicó otra forma de hacer política desde Santa Fe

El gobernador encabezó la jornada “Santa Fe en el mundo”, donde destacó la estrategia de internacionalización de la provincia y el trabajo conjunto entre el Estado, el sector privado y las universidades para ampliar mercados y fortalecer las exportaciones. También cuestionó el tono de la política nacional: “Hay mucho grito y mucho agravio”.

Pullaro defendió el perfil exportador de Santa Fe y pidió "construir entre todos" nuevas oportunidades comerciales

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en Rosario la apertura de la jornada “Santa Fe en el mundo: impacto productivo del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y oportunidades de comercio con América del Norte y Asia” , un encuentro impulsado por el Consejo Económico y Social (CEyS) para analizar el nuevo escenario internacional y sus posibilidades para el desarrollo productivo y las exportaciones santafesinas.

La actividad se realizó en el Salón Terrazas de La Fluvial y reunió a funcionarios provinciales y nacionales, representantes del sector empresarial, universidades e instituciones productivas para debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantean los cambios en el comercio internacional.

Durante la apertura, Pullaro destacó el rol institucional del Consejo Económico y Social y el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

“Hoy, en la política nacional, hay mucho grito y mucho agravio. En Santa Fe demostramos que es posible construir políticas públicas de otra manera, a partir de la articulación público-privada”, afirmó.

Pullaro defendió el perfil exportador de Santa Fe y pidió "construir entre todos" nuevas oportunidades comerciales

El gobernador recordó que el CEyS, creado por ley en 2016, logró trascender los cambios de gobierno y consolidarse como una política de Estado.

“Es muy importante lo que se debatirá aquí, porque Santa Fe es la provincia más productiva de la República Argentina”, sostuvo.

Mercados, infraestructura y exportaciones

Pullaro señaló que desde el comienzo de su gestión el Gobierno provincial trabaja para consolidar los mercados existentes y abrir nuevos destinos para la producción santafesina, a través de políticas de largo plazo.

En ese sentido, destacó la participación de la provincia en foros internacionales, el acompañamiento a las pymes exportadoras y las inversiones en infraestructura.

“Ya demostramos que Santa Fe puede reducir el costo del Estado, bajar impuestos e invertir como nunca en infraestructura productiva. En los últimos 30 meses invertimos lo mismo que en los ocho años anteriores, con los mismos recursos, porque fuimos capaces de construir un Estado más eficiente”, afirmó.

También remarcó las inversiones en rutas, energía, gasoductos, infraestructura portuaria y aeropuertos, destinadas a mejorar la competitividad de las empresas santafesinas.

En el cierre de su discurso, el gobernador convocó a sostener el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones intermedias.

“Tenemos grandes oportunidades y debemos construirlas entre todos los santafesinos, con el sector privado planificando y el Estado acompañando y apuntalando ese proceso”, expresó.

Santa Fe, entre las principales provincias exportadoras

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que Santa Fe se consolidó como la principal provincia exportadora del país y subrayó el crecimiento de su infraestructura logística y portuaria.

“Tenemos indicadores que muestran el peso de la economía santafesina y el potencial de nuestro sistema productivo. En 2025, nuestros puertos superaron en movimiento de cargas a Nueva Orleans y Santos, un dato que refleja la fortaleza exportadora de la provincia”, señaló.

Puccini sostuvo además que la apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional representa “una oportunidad y no una amenaza”, siempre que esté acompañada por políticas que fortalezcan a las pymes y consoliden las cadenas de valor.

“Debemos seguir trabajando en la articulación entre el sector público y el privado para ganar nuevos mercados y sostener el crecimiento de nuestras empresas”, afirmó.

El impacto del acuerdo Mercosur-Unión Europea

El coordinador y secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Jorge Dolce, destacó la relevancia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea como uno de los ejes centrales del encuentro.

“Tras más de dos décadas de negociaciones, el acuerdo ya comenzó a aplicarse de manera provisional. Este nuevo escenario amplía las oportunidades para nuestro sector productivo y nos integra a un mercado de alrededor de 700 millones de consumidores, una escala que redefine la inserción internacional de nuestra región”, señaló.

La jornada forma parte de la estrategia del Gobierno de Santa Fe para consolidar la inserción internacional de su producción, ampliar mercados y fortalecer la competitividad provincial.

En ese marco, se complementa con otras iniciativas de promoción del comercio exterior, como el Santa Fe Business Forum, orientadas a impulsar un modelo de desarrollo basado en la producción, la innovación y las exportaciones.