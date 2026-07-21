Un relevamiento del Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle expuso el duro impacto del desplome de las ventas y la suba de alquileres. De 389 inmuebles sondeados, 38 están desocupados (un 10%) El informe advierte además sobre las severas consecuencias en la salud mental y el estrés de los comerciantes del norte santafesino.

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas.

El tradicional corredor comercial de la avenida Aristóbulo del Valle , una de las arterias económicas más dinámicas y concurridas del norte de la capital provincial, atraviesa un escenario crítico caracterizado por la retracción del consumo, la acumulación de deudas y la pérdida de puestos de trabajo.

Así lo refleja el primer informe diagnóstico elaborado por el Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle (CACAV) , que trazó una radiografía pormenorizada de la situación del sector.

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El sondeo de campo se llevó a cabo sobre el tramo comprendido entre el Puente Negro y calle Gorriti, abarcando la casi totalidad del paseo comercial a cielo abierto. Sobre un universo total de 389 inmuebles comerciales, las cuadrillas del CACAV lograron encuestar a los responsables de 289 locales, mientras que en 62 establecimientos no se obtuvo respuesta y se constataron 38 locales completamente desocupados y con carteles de alquiler o venta, una cifra que representa casi el 10% del área relevada.

"El trabajo nos permitió dimensionar que detrás de la caída de persianas hay un fenómeno social complejo: la imposibilidad de pagar alquileres e insumos está generando situaciones severas de malestar emocional, insomnio y estrés entre los comerciantes", destaca el informe técnico del CACAV.

Un cóctel letal: bajas ventas, alquileres y endeudamiento

Las conclusiones del estudio coinciden en señalar tres variables estructurales que asfixian la rentabilidad del comercio minorista en la zona norte: la caída sostenida de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos, la dificultad para afrontar el costo de los alquileres comerciales con las renovaciones actuales y el alto nivel de endeudamiento que asumen los dueños de los negocios para cubrir costos fijos (tarifas de servicios públicos, sueldos y reposición de mercadería).

Desde el Centro de Acción Comercial explicaron que este primer relevamiento busca no solo visibilizar el deterioro de la actividad productiva ante las autoridades municipales y provinciales, sino también sentar las bases para la solicitud de herramientas de financiamiento, alivio fiscal y programas de reactivación del consumo local.

Impacto económico y la cara invisible de la crisis

Más allá del frío dato numérico que dejan los 38 locales cerrados, el informe del CACAV puso un énfasis particular en el impacto humano y emocional que atraviesan las familias vinculadas al comercio de proximidad.

Muchos de los entrevistados manifestaron sufrir picos de ansiedad, problemas de insomnio y un deterioro general en su salud mental derivado de la incertidumbre diaria, el miedo al cierre definitivo y la presión por sostener los puestos de trabajo de sus empleados. Con este diagnóstico en mano, la entidad comercial proyecta convocar a mesas de diálogo con el Municipio local y el Ministerio de Desarrollo Productivo para diseñar planes de contención integral que impidan que el corredor siga perdiendo persianas activas.