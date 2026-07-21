Uno Santa Fe | Santa Fe | Aristóbulo del Valle

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

Un relevamiento del Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle expuso el duro impacto del desplome de las ventas y la suba de alquileres. De 389 inmuebles sondeados, 38 están desocupados (un 10%) El informe advierte además sobre las severas consecuencias en la salud mental y el estrés de los comerciantes del norte santafesino.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de julio 2026 · 20:09hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas.

José Busiemi

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas.

El tradicional corredor comercial de la avenida Aristóbulo del Valle, una de las arterias económicas más dinámicas y concurridas del norte de la capital provincial, atraviesa un escenario crítico caracterizado por la retracción del consumo, la acumulación de deudas y la pérdida de puestos de trabajo.

Así lo refleja el primer informe diagnóstico elaborado por el Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle (CACAV), que trazó una radiografía pormenorizada de la situación del sector.

LEER MÁS: Comerciantes de Aristóbulo del Valle advierten caída del consumo y locales vacíos: "Se ven más carteles de alquiler"

El sondeo de campo se llevó a cabo sobre el tramo comprendido entre el Puente Negro y calle Gorriti, abarcando la casi totalidad del paseo comercial a cielo abierto. Sobre un universo total de 389 inmuebles comerciales, las cuadrillas del CACAV lograron encuestar a los responsables de 289 locales, mientras que en 62 establecimientos no se obtuvo respuesta y se constataron 38 locales completamente desocupados y con carteles de alquiler o venta, una cifra que representa casi el 10% del área relevada.

"El trabajo nos permitió dimensionar que detrás de la caída de persianas hay un fenómeno social complejo: la imposibilidad de pagar alquileres e insumos está generando situaciones severas de malestar emocional, insomnio y estrés entre los comerciantes", destaca el informe técnico del CACAV.

Un cóctel letal: bajas ventas, alquileres y endeudamiento

Las conclusiones del estudio coinciden en señalar tres variables estructurales que asfixian la rentabilidad del comercio minorista en la zona norte: la caída sostenida de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos, la dificultad para afrontar el costo de los alquileres comerciales con las renovaciones actuales y el alto nivel de endeudamiento que asumen los dueños de los negocios para cubrir costos fijos (tarifas de servicios públicos, sueldos y reposición de mercadería).

Desde el Centro de Acción Comercial explicaron que este primer relevamiento busca no solo visibilizar el deterioro de la actividad productiva ante las autoridades municipales y provinciales, sino también sentar las bases para la solicitud de herramientas de financiamiento, alivio fiscal y programas de reactivación del consumo local.

Impacto económico y la cara invisible de la crisis

Más allá del frío dato numérico que dejan los 38 locales cerrados, el informe del CACAV puso un énfasis particular en el impacto humano y emocional que atraviesan las familias vinculadas al comercio de proximidad.

Muchos de los entrevistados manifestaron sufrir picos de ansiedad, problemas de insomnio y un deterioro general en su salud mental derivado de la incertidumbre diaria, el miedo al cierre definitivo y la presión por sostener los puestos de trabajo de sus empleados. Con este diagnóstico en mano, la entidad comercial proyecta convocar a mesas de diálogo con el Municipio local y el Ministerio de Desarrollo Productivo para diseñar planes de contención integral que impidan que el corredor siga perdiendo persianas activas.

Aristóbulo del Valle Comercio alerta locales ventas
Noticias relacionadas
Plaza Italia: vecinos, especialistas y autoridades debatieron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad.

Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

Se construyen los cinco pilotes restantes de los 136 para el Nuevo Puente Carretero sobre el río Salado.

Nuevo Puente Carretero: en dos semanas habilitan un tramo de avenida Mitre y cambian los accesos a Santo Tomé

Santa Fe: Dejó $2.470 millones en vacaciones de invierno, atrayendo visitantes de 11 provincias.

La ciudad de Santa Fe se afianza como destino turístico: las vacaciones de invierno dejaron $2.470 millones y visitantes de 11 provincias

Santa Fe registró cinco muertes por influenza en las últimas semanas: ninguna de las víctimas estaba vacunada

Santa Fe confirmó cinco muertes por influenza: todas las víctimas tenían factores de riesgo y no estaban vacunadas

Lo último

Una denuncia de abuso en México fue atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Una denuncia de abuso en México fue atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

Último Momento
Una denuncia de abuso en México fue atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Una denuncia de abuso en México fue atendida en el Cullen: hasta donde puede intervenir la Justicia santafesina

Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

Plaza Italia: vecinos y especialistas aportaron ideas para recuperar el patrimonio y mejorar la accesibilidad, la seguridad y los espacios públicos

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas

Barrio Loyola Sur: tres hombres quedaron detenidos tras retener y golpear a un joven por un presunto ajuste de cuentas

Barrio Loyola Sur: tres hombres quedaron detenidos tras retener y golpear a un joven por un presunto ajuste de cuentas

Nuevo Puente Carretero: en dos semanas habilitan un tramo de avenida Mitre y cambian los accesos a Santo Tomé

Nuevo Puente Carretero: en dos semanas habilitan un tramo de avenida Mitre y cambian los accesos a Santo Tomé

Ovación
Scaloni habló tras llegar a su casa en Pujato: Perdimos porque ellos jugaron mejor

Scaloni habló tras llegar a su casa en Pujato: "Perdimos porque ellos jugaron mejor"

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados para el 11 ideal del Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Con qué edad llegarían los futbolistas de la Selección al próximo Mundial

Dibu Martínez puso en duda su futuro en la Selección Argentina tras el Mundial

Dibu Martínez puso en duda su futuro en la Selección Argentina tras el Mundial

Unión pierde a un delantero para el debut frente a Platense

Unión pierde a un delantero para el debut frente a Platense

Policiales
Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Atacaron a la Policía durante los festejos por el subcampeonato mundial: un oficial herido y tres aprehendidos

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

Investigan el ataque a balazos contra una adolescente de 16 años en un comercio del microcentro santafesino

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

La policía detuvo a un joven por robo calificado cometido en Santo Tomé y buscan a su cómplice

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"