El tradicional corredor comercial de la avenida Aristóbulo del Valle, una de las arterias económicas más dinámicas y concurridas del norte de la capital provincial, atraviesa un escenario crítico caracterizado por la retracción del consumo, la acumulación de deudas y la pérdida de puestos de trabajo.
El comercio de Aristóbulo del Valle en alerta: relevan 38 locales cerrados por la caída de ventas y las deudas
Un relevamiento del Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle expuso el duro impacto del desplome de las ventas y la suba de alquileres. De 389 inmuebles sondeados, 38 están desocupados (un 10%) El informe advierte además sobre las severas consecuencias en la salud mental y el estrés de los comerciantes del norte santafesino.
Así lo refleja el primer informe diagnóstico elaborado por el Centro de Acción Comercial de Avenida Aristóbulo del Valle (CACAV), que trazó una radiografía pormenorizada de la situación del sector.
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El sondeo de campo se llevó a cabo sobre el tramo comprendido entre el Puente Negro y calle Gorriti, abarcando la casi totalidad del paseo comercial a cielo abierto. Sobre un universo total de 389 inmuebles comerciales, las cuadrillas del CACAV lograron encuestar a los responsables de 289 locales, mientras que en 62 establecimientos no se obtuvo respuesta y se constataron 38 locales completamente desocupados y con carteles de alquiler o venta, una cifra que representa casi el 10% del área relevada.
"El trabajo nos permitió dimensionar que detrás de la caída de persianas hay un fenómeno social complejo: la imposibilidad de pagar alquileres e insumos está generando situaciones severas de malestar emocional, insomnio y estrés entre los comerciantes", destaca el informe técnico del CACAV.
Un cóctel letal: bajas ventas, alquileres y endeudamiento
Las conclusiones del estudio coinciden en señalar tres variables estructurales que asfixian la rentabilidad del comercio minorista en la zona norte: la caída sostenida de las ventas por la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos, la dificultad para afrontar el costo de los alquileres comerciales con las renovaciones actuales y el alto nivel de endeudamiento que asumen los dueños de los negocios para cubrir costos fijos (tarifas de servicios públicos, sueldos y reposición de mercadería).
Desde el Centro de Acción Comercial explicaron que este primer relevamiento busca no solo visibilizar el deterioro de la actividad productiva ante las autoridades municipales y provinciales, sino también sentar las bases para la solicitud de herramientas de financiamiento, alivio fiscal y programas de reactivación del consumo local.
Impacto económico y la cara invisible de la crisis
Más allá del frío dato numérico que dejan los 38 locales cerrados, el informe del CACAV puso un énfasis particular en el impacto humano y emocional que atraviesan las familias vinculadas al comercio de proximidad.
Muchos de los entrevistados manifestaron sufrir picos de ansiedad, problemas de insomnio y un deterioro general en su salud mental derivado de la incertidumbre diaria, el miedo al cierre definitivo y la presión por sostener los puestos de trabajo de sus empleados. Con este diagnóstico en mano, la entidad comercial proyecta convocar a mesas de diálogo con el Municipio local y el Ministerio de Desarrollo Productivo para diseñar planes de contención integral que impidan que el corredor siga perdiendo persianas activas.