En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Desde La Plata reflotaron a la versión del supuesto interés de Unión por el delantero Luciano Giménez. ¿Solo un ofrecimiento?

Con las inhibiciones resueltas, Unión empezó a correr el foco. La prioridad deja de ser lo administrativo y vuelve a centrarse en el mercado de pases, donde Leonardo Madelón todavía espera sumar al menos una pieza más para completar el plantel antes del cierre del libro este viernes.

En las últimas horas, desde La Plata resurgió un apellido que no es nuevo en la órbita rojiblanca: Luciano Giménez. El delantero, de 26 años, pertenece a Estudiantes, aunque no integra los planes del cuerpo técnico y deberá buscar continuidad en otro destino. No es la primera vez que su nombre se relaciona con el Tatengue, ya que a comienzos de año también había sido mencionado como una posibilidad.

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El atacante llega tras un paso por Huracán, donde tuvo escasa participación: disputó siete encuentros y no convirtió. Puede desempeñarse tanto como referencia de área como acompañando a otro delantero. La chance tomó fuerza luego de que Agustín Colazo acordara su incorporación a Gimnasia y Esgrima La Plata, movimiento que volvió a mover el tablero entre los atacantes disponibles.

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¿Potable para Unión?

Más allá de esta versión, en Unión sostienen la misma línea de acción que caracterizó todo el mercado: buscar jugadores jóvenes, con margen de crecimiento y una inversión acorde a la realidad económica del club. De igual modo, más allá de lo que se informa en La Plata, desde Santa Fe no hay nada, habría sido ofrecido y nada más. A pocas horas del cierre del mercado, habrá que ver si el rumor finalmente se transforma en negociación o vuelve a quedar archivado.