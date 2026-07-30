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En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Desde La Plata reflotaron a la versión del supuesto interés de Unión por el delantero Luciano Giménez. ¿Solo un ofrecimiento?

30 de julio 2026 · 16:55hs
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En La Plata insisten con el supuesto interés de Unión en un jugador de Estudiantes

Con las inhibiciones resueltas, Unión empezó a correr el foco. La prioridad deja de ser lo administrativo y vuelve a centrarse en el mercado de pases, donde Leonardo Madelón todavía espera sumar al menos una pieza más para completar el plantel antes del cierre del libro este viernes.

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En las últimas horas, desde La Plata resurgió un apellido que no es nuevo en la órbita rojiblanca: Luciano Giménez. El delantero, de 26 años, pertenece a Estudiantes, aunque no integra los planes del cuerpo técnico y deberá buscar continuidad en otro destino. No es la primera vez que su nombre se relaciona con el Tatengue, ya que a comienzos de año también había sido mencionado como una posibilidad.

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El atacante llega tras un paso por Huracán, donde tuvo escasa participación: disputó siete encuentros y no convirtió. Puede desempeñarse tanto como referencia de área como acompañando a otro delantero. La chance tomó fuerza luego de que Agustín Colazo acordara su incorporación a Gimnasia y Esgrima La Plata, movimiento que volvió a mover el tablero entre los atacantes disponibles.

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¿Potable para Unión?

Más allá de esta versión, en Unión sostienen la misma línea de acción que caracterizó todo el mercado: buscar jugadores jóvenes, con margen de crecimiento y una inversión acorde a la realidad económica del club. De igual modo, más allá de lo que se informa en La Plata, desde Santa Fe no hay nada, habría sido ofrecido y nada más. A pocas horas del cierre del mercado, habrá que ver si el rumor finalmente se transforma en negociación o vuelve a quedar archivado.

Unión Luciano Giménez Estudiantes
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