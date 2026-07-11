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Antena TDA: el dispositivo que volvió a ganar protagonismo para ver el Mundial sin delay

Las búsquedas crecieron más de un 2.100% durante el Mundial 2026. La Televisión Digital Abierta reapareció como una de las opciones preferidas por quienes buscan seguir los partidos casi en tiempo real y evitar que los goles lleguen antes desde la casa del vecino.

11 de julio 2026 · 09:17hs
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Antena TDA: el dispositivo que volvió a ganar protagonismo para ver el Mundial sin delay

La diferencia de algunos segundos entre una transmisión y otra volvió a convertirse en tema de conversación durante el Mundial 2026. Mientras miles de hinchas siguen los partidos por plataformas de streaming, otros optaron por recuperar un viejo aliado: la antena de Televisión Digital Abierta (TDA), que permite recibir la señal con una demora mucho menor.

El interés por este dispositivo creció de manera exponencial. De acuerdo con datos de Mercado Libre, las búsquedas de antenas TDA aumentaron un 2.112% respecto de las semanas previas al comienzo de la Copa del Mundo. El mayor pico se registró el 29 de junio, cuando numerosos usuarios comenzaron a buscar alternativas para seguir los encuentros prácticamente en simultáneo con lo que sucede en la cancha.

Por qué la TDA tiene menos demora

La principal ventaja de la Televisión Digital Abierta es que transmite la señal por aire, sin depender de internet ni de los procesos de almacenamiento y distribución que utilizan las plataformas de streaming para garantizar la estabilidad de la transmisión.

Ese sistema reduce de forma considerable la latencia, por lo que la imagen llega antes que en los servicios de streaming e, incluso, suele adelantarse a la televisión por cable. En algunos casos, la diferencia con las plataformas online puede superar los 20 o 30 segundos, según la calidad de la conexión y el servicio utilizado.

Por ese motivo, muchos hinchas decidieron reinstalar una antena TDA para evitar una escena que ya se volvió habitual durante cada Mundial: escuchar el grito de gol de un vecino antes de verlo en la pantalla.

Los proyectores, otro producto en alza

El torneo también impulsó la demanda de otros dispositivos tecnológicos. Según el mismo relevamiento, las búsquedas de proyectores crecieron un 101%, impulsadas por quienes organizaron reuniones para seguir los partidos en pantallas de gran tamaño, tanto en hogares como en oficinas, clubes y bares.

Qué sistema tiene menos delay para ver los partidos

Especialistas en telecomunicaciones coinciden en que este es el orden de las opciones con menor retraso al momento de seguir un encuentro:

  • Televisión Digital Abierta (TDA).
  • Televisión por cable.
  • Televisión satelital.
  • Plataformas de streaming de baja latencia.
  • Streaming convencional.

Para quienes prefieren ver el Mundial por internet, los expertos recomiendan conectarse mediante cable de red o Wi-Fi de 5 GHz, cerrar aplicaciones que consuman ancho de banda y utilizar dispositivos actualizados para reducir al máximo la demora en la transmisión.

Mundial delay Argentina
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