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Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscan meterse nuevamente entre los cuatro mejores del mundo.

Ovación

Por Ovación

10 de julio 2026 · 10:44hs
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Mundial 2026: así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección se enfrentará con Suiza

La Selección argentina se enfrentará este sábado con Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, y el encuentro se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Este estadio, que fue inaugurado en 1972, tuvo un costo de construcción de 43 millones de dólares y cuenta con capacidad para 79,451 espectadores.

Algunas características y curiosidades del Arrowhead Stadium

  • El más ruidoso del mundo: es famoso por la pasión de su afición. De hecho, ostenta el Récord Guinness del estadio abierto más ruidoso del planeta, alcanzando los 142.2 decibelios en 2014 (un nivel de ruido similar al de un avión de combate despegando a pocos metros).
  • Un diseño estratégico: su diseño fue muy innovador para la época en la que fue inaugurado. Este estadio se construyó específicamente para el fútbol americano y su forma de tazón doble garantiza que haya una excelente vista al campo de juego desde casi cualquier asiento.
  • Un estacionamiento legendario: horas antes de los partidos, su estacionamiento se llena de miles de aficionados cocinando barbacoa y con mucha música de fondo. Es considerada una de las mejores experiencias previas a partidos en Estados Unidos.
  • El antecedente de la Selección argentina: los vigentes campeones del mundo ya jugaron un partido de este Mundial en el Arrowhead Stadium. Se trata de la goleada 3-0 a Argelia, por la primera fecha del Grupo J, donde Lionel Messi se lució con un hat-trick.
  • El hogar de los Chiefs: este estadio es en el que hacen de locales los Kansas City Chiefs, un equipo que se consagró campeón de la NFL en 1969, 2019, 2022 y 2023.

Arrowhead Stadium Mundial Suiza
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