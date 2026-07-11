Unión acelera en el mercado: Juan De Dios Pintado, muy cerca de llegar

El lateral uruguayo Juan De Dios Pintado, cuyo pase pertenece a Gimnasia, rescindirá su préstamo con Nacional de Montevideo y tiene encaminada su llegada al Tatengue. Leonardo Madelón lo considera una prioridad para reforzar el plantel.

Unión está a un paso de concretar una nueva incorporación para el segundo semestre. Se trata del lateral derecho uruguayo Juan De Dios Pintado, quien tiene todo encaminado para convertirse en refuerzo del equipo de Leonardo Madelón luego de interrumpir su préstamo en Nacional de Montevideo.

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Las negociaciones avanzaron de manera importante en las últimas horas, según reflejó el sitio Info Cielo de La Plata y, si no surge ningún imprevisto, el defensor llegará a Santa Fe para sumarse al plantel rojiblanco. Su incorporación responde a un pedido puntual de Madelón, quien ya lo dirigió durante su paso por Gimnasia y conoce muy bien sus características.

Un futbolista que Madelón conoce de memoria para Unión

El entrenador tatengue considera que Pintado puede aportar soluciones en un puesto donde buscaba reforzar la competencia. La confianza del DT en el lateral fue determinante para que Unión acelerara las gestiones y quedara muy cerca de concretar la operación.

Juan De Dios Pintado, quien no es tendido en cuenta en Gimnasia y viene de jugar en Nacional, está cada vez más cerca de Unión.

El uruguayo inició el año a préstamo en Nacional de Montevideo, en una cesión que contemplaba un cargo de 125.000 dólares y una opción de compra de 700.000. Sin embargo, nunca logró afirmarse en el equipo y apenas disputó ocho encuentros.

El entrenador del conjunto tricolor, Jorge Bava, ya había adelantado que no sería tenido en cuenta para el segundo semestre, por lo que el futbolista acordará la rescisión de su préstamo para buscar un nuevo destino.

En Gimnasia tampoco tenía lugar

El regreso a Gimnasia tampoco aparecía como una alternativa concreta. El cuerpo técnico encabezado por Ariel Pereyra ya cuenta con Alexis Steimbach y Bautista Barros Schelotto como principales opciones para ocupar el lateral derecho, por lo que Pintado volvería a salir cedido.

En ese escenario apareció Unión, que se movió rápidamente para quedarse con un futbolista que Madelón conoce y considera ideal para potenciar el plantel. Si bien Defensa y Justicia también realizó averiguaciones por su situación, el Tatengue tomó ventaja en las negociaciones.

Una apuesta pensando en el presente

Pintado mantiene contrato con Gimnasia hasta diciembre de 2028 y el club platense conserva el 60% de sus derechos económicos. La intención del Lobo es que el defensor recupere continuidad y protagonismo para revalorizar su ficha.

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En Santa Fe, mientras tanto, confían en cerrar la operación en las próximas horas. De concretarse, Unión sumará un lateral con experiencia en el fútbol argentino y el aval de Leonardo Madelón, quien vuelve a apostar por un jugador que conoce desde su etapa en Gimnasia.