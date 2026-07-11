Colón mira de reojo una fecha clave: los partidos que pueden mover la cima de la Zona A

Antes de recibir el domingo a Central Norte en el Brigadier López, Colón seguirá con atención los cotejos de este sábado. Juegan Ferro, Deportivo Morón, Los Andes y otros rivales directos en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Con la tranquilidad de haber comenzado la segunda rueda con una valiosa victoria como visitante ante Deportivo Madryn, Colón afrontará este domingo desde las 15.30 un nuevo compromiso frente a Central Norte de Salta en el estadio Brigadier López. Sin embargo, antes de salir a escena, el equipo de Ezequiel Medrán estará muy atento a lo que ocurra este sábado en una jornada que puede modificar el panorama de la Zona A de la Primera Nacional.

El Sabalero iniciará la fecha en el tercer puesto de la tabla, a dos puntos del escolta Deportivo Morón y a cinco del líder Ferro, por lo que varios resultados podrían acercarlo a la cima o, por el contrario, ampliar las diferencias antes de jugar su partido.

Ferro defiende la punta a la que apunta Colón

Todas las miradas estarán puestas en San Miguel, donde el líder Ferro visitará al Trueno Verde desde las 15 con el objetivo de prolongar su gran momento. El conjunto dirigido por Juan Manuel Sara suma ocho triunfos en sus últimos nueve encuentros y viene de superar a San Telmo por 2-1, resultado que le permitió quedar como único puntero del campeonato.

La baja de Matías Kabalín obligará al entrenador a realizar al menos una variante, con Gonzalo Castellani como principal candidato para ingresar.

Morón quiere recuperarse ante Madryn, que llega de caer ante Colón

Otro encuentro que seguirá de cerca Colón será el que protagonizarán Deportivo Morón y Deportivo Madryn, también desde las 15 en el Nuevo Francisco Urbano.

El Gallo necesita recuperarse luego de dos derrotas consecutivas para no perderle pisada a Ferro, mientras que el Aurinegro intentará reponerse tras la caída sufrida justamente frente al Sabalero en Puerto Madryn.

Walter Otta tendrá la ausencia del capitán Mariano Bíttolo, mientras que Leandro Gracián recupera piezas importantes como Facundo Giacopuzzi y Nazareno Solís para intentar dar el golpe como visitante.

Un duelo directo entre Los Andes y Ciudad de Bolívar

En Lomas de Zamora habrá otro partido con incidencia directa en la parte alta de la tabla. Los Andes, quinto con 29 unidades, recibirá a Ciudad de Bolívar, cuarto con 30, en un cruce que puede beneficiar a Colón cualquiera sea el resultado.

El Mil Rayitas necesita cortar una racha de dos derrotas consecutivas y para ello Leonardo Lemos prepara varias modificaciones, entre ellas el regreso del goleador Mauricio Asenjo.

Almirante quiere seguir escalando

También desde las 15, Almirante Brown visitará a All Boys en Floresta con la intención de extender su serie de tres victorias consecutivas y mantenerse en puestos de Reducido.

La Fragata, que incorporó nuevamente a Mariano Santiago, atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato y buscará aprovechar el envión frente a un All Boys que pelea por escapar de la zona baja y necesita sumar con urgencia.

Una jornada con mucho en juego

Además de estos compromisos de la Zona A, la programación del sábado se completará con otros encuentros como San Telmo frente a Chaco For Ever y Estudiantes de Caseros ante Mitre de Santiago del Estero, este último correspondiente a la Zona B.

Mientras tanto, en Santa Fe, Colón aguardará el desenlace de todos esos partidos antes de afrontar su compromiso del domingo frente a Central Norte. Con la posibilidad de descontarle puntos a varios rivales directos, el equipo de Medrán sabe que puede ser un fin de semana determinante en la pelea por los primeros lugares del campeonato.