Las Leonas confirmaron el plantel para el Mundial en Países Bajos y Bélgica

El head coach del seleccionado femenino de hockey, Fernando Ferrara, confirmó la nómina de 20 jugadoras que integrarán el plantel de Las Leonas en la copa del Mundo que se jugará del 15 al 30 de agosto.

Las Leonas anunciaron el plantel para el Mundial 2026.

El cuerpo técnico de Las Leonas, liderado por Fernando Ferrara, oficializó este jueves la nómina de veinte convocadas que representarán al seleccionado argentino en la cita mundialista. El torneo se disputará del 15 al 30 de agosto en dos sedes compartidas: el estadio Wagener de Ámsterdam, en Países Bajos, y el Belfius Hockey Arena de Bélgica.

Tras obtener el subcampeonato en la FIH Pro League, el equipo nacional retomó los entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Allí encara la recta final de la preparación con el gran objetivo de conquistar su tercer Mundial.

Las protagonistas de una nueva historia en Las Leonas

De la lista total, la mitad afrontará por primera vez esta competencia. El grupo debutante incluye nombres recientes como Milagros Alastra, quien integraba la estructura juvenil hasta el año pasado. A ella se suman Mercedes Artola, Sofía Cairó, Emma Knobl, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas. También resalta el estreno de la experimentada arquera Cristina “La China” Cosentino.

Completan la nómina Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto y Julieta Jankunas. Para cada encuentro, el técnico podrá alinear a dieciocho jugadoras. Además, cuatro reservas quedarán en Buenos Aires ante imprevistos: Ana Luz Dodorico, Sol Lombardo, Victoria Falasco y Lourdes Pisthon.

Más detalles de la gran cita mundialista

La máxima competencia internacional congregará a un total de 32 seleccionados, divididos en 16 equipos femeninos y 16 masculinos. Los encuentros se disputarán en dos sedes oficiales: el estadio Wagener, ubicado en la ciudad de Ámsterdam (Países Bajos), y el nuevo Belfius Hockey Arena, emplazado en Wavre (Bélgica).

El seleccionado femenino, integrante del Grupo B, hará su presentación en el día inaugural de la competencia en Bélgica. El conjunto nacional buscará la clasificación a la siguiente instancia enfrentando a Estados Unidos, Alemania y Escocia, de acuerdo al siguiente cronograma:

Sábado 15 de agosto - 12:30 hs: Argentina vs. Estados Unidos

Lunes 17 de agosto - 12:00 hs: Alemania vs. Argentina

Miércoles 19 de agosto - 06:00 hs: Argentina vs. Escocia