De cuna de la inmigración judía a candidata a Patrimonio Mundial: la historia de Moisés Ville

El pueblo santafesino avanza en su postulación ante la UNESCO, con una resolución final prevista para septiembre de 2027.

Con más de 130 años de historia y un legado que la distingue como la primera colonia agrícola judía organizada del país, Moisés Ville busca desde hace más de una década traducir ese patrimonio en un reconocimiento internacional.

El pueblo santafesino del departamento San Cristóbal dio un nuevo paso hacia ese objetivo al presentar la documentación técnica para su candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. El expediente quedó en manos de la Conaplu, la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con el organismo, que deberá aprobarlo antes de elevarlo a la instancia internacional, con una resolución final prevista recién para septiembre de 2027.

Un camino que empezó en 2012

El proceso lleva más de una década. Según relató Eva Gelber Rosenthal, directora emérita del Museo Histórico Comunal "Aarón Goldman", todo comenzó con la visita de un matrimonio vinculado a organismos internacionales de la UNESCO, que identificó en el pueblo un valor que sus propios habitantes no dimensionaban del todo. "Esto es un largo camino, no empieza ahora, empezó en el 2012", comentó.

Aquella visita derivó en un pedido concreto de aval institucional para presentar la propuesta a nivel internacional, con un diagnóstico que terminó siendo la base conceptual de toda la candidatura. "Ustedes no tienen patrimonio tangible, únicamente tienen un patrimonio intangible, invalorable. Son ejemplos de convivencia en la diversidad cultural", explicó en Radio EME.

Moises Ville

El presidente comunal, Marcelo Lind, coincidió en el diagnóstico y ubicó el trabajo actual como una etapa más de ese reconocimiento ya instalado. "Todos sabemos que Moisés Ville es un pueblo muy rico en cultura, está reconocido a nivel mundial y, a través de distintas reuniones, llegamos a la etapa donde empezamos a trabajar en este proyecto para proyectarlo como Patrimonio Histórico Mundial", explayó en LT10.

Ese patrimonio intangible ya había tenido un reconocimiento previo a nivel nacional: en 1999, Moisés Ville fue declarada Poblado Histórico Nacional (decreto 339).

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Asentamiento, no fundación: la historia de 1889

La actual directora del Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía, Hilda Zamori, remarcó un matiz que suele confundirse al hablar del origen del pueblo: "No es fundación, es asentamiento. Moisés Ville no tiene acta de fundación".

La historia se remonta a 136 familias judías que huían de las persecuciones de la Rusia zarista —el pogrom, las leyes que les impedían trabajar la tierra— y que, tras un largo periplo por Europa, llegaron al puerto de Buenos Aires.

"Llegan al puerto de Buenos Aires el 14 de agosto de 1889 en el barco alemán Weser", rememoró.

Al desembarcar, encontraron que las tierras prometidas no estaban disponibles y debieron esperar en condiciones extremas antes de trasladarse al actual emplazamiento. Zamori describió ese primer tramo como el más doloroso de la historia del pueblo: "Lamentablemente, de hambre se producen epidemias y mueren más de 60 niños de inanición, de enfermedades. Eso fue muy triste. Así comenzó nuestra historia."

La comunidad conmemora cada año el aniversario de ese traslado —y no una fecha de fundación formal— como el hito que dio origen al pueblo.

El nombre y la llegada del barón Hirsch

Fue el propio dueño de las tierras, Pedro Palacios, quien le preguntó al rabino de la comunidad qué nombre le pondrían al asentamiento. Gelber Rosenthal reconstruyó ese momento: "El rabino le dice en hebreo Kiriat Moshe. El que lo traduce, lo traduce al francés, Moisés". Así, en diciembre de 1889, quedó establecido el nombre de Moisés Ville.

El apoyo que permitió consolidar la colonia llegó poco después, de la mano del filántropo judío barón Maurice de Hirsch. Según precisó Zamori, esa intervención no fue inmediata: "El barón Hirsch entra en nuestra historia dos años después del asentamiento acá".

El nexo con Hirsch se dio a través del médico Wilhelm Loewenthal, quien impulsó el contacto para garantizar el desarrollo de la colonia.

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Una identidad cultural que se conserva

Para Zamori, la riqueza actual del pueblo se explica por lo que trajeron consigo los primeros colonos, más allá de las carencias materiales: "Ellos no traían nada material, pero traían un bagaje cultural impresionante".

Esa herencia explica, según la directora del museo, que Moisés Ville cuente con un teatro frente a su plaza principal y que se la conozca como "la Jerusalén de Argentina" por su intensa vida cultural.

El trabajo técnico del dossier

La elaboración del expediente demandó años de trabajo interdisciplinario. Gelber Rosenthal detalló la participación de especialistas de distintas universidades: "Siempre teníamos como asesor la Universidad del Litoral".

El proyecto general quedó a cargo del arquitecto Alfredo Conti, de la Universidad Nacional de La Plata, mientras que la propia Gelber Rosenthal trabajó en la investigación histórica de los edificios junto a las arquitectas Adriana Collado y María Elena del Barco.

Zamori resumió el espíritu colectivo detrás de todo el proceso: "Todos hemos colaborado, cada uno puso su granito de arena... todos remamos para el mismo lado para lograr que nuestro pueblo sea declarado Patrimonio de la Humanidad".

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Los próximos pasos

En 2015, la Argentina incorporó oficialmente a Moisés Ville en la lista indicativa ante la UNESCO. Una década más tarde, el expediente completo quedó en manos de la Conaplu, que debe aprobarlo antes de girarlo al organismo internacional. Recién en septiembre de 2027 se conocerá la resolución definitiva.

Un circuito para conocer y recorrer

Más allá de la expectativa por la candidatura, Moisés Ville ya ofrece un circuito histórico y cultural consolidado: el Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía, las sinagogas —una de ellas declarada Monumento Histórico Nacional—, el Teatro Kadima —Monumento Histórico Provincial—, la biblioteca y el primer cementerio judío del país.

A eso se suma la gastronomía típica de la colectividad, según enumeró Zamori: "Muy famosos son los knishes de papa, el gefilte fish, la tarta de cebolla y la torta de miel".

La funcionaria confirmó además que ya llegan consultas de cara a las próximas vacaciones de invierno. "Nos escriben muchos turistas y también nos pasa que llegan de sorpresa desde distintos lugares del mundo. Están todos muy bien atendidos", concluyó.