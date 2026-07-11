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Nicolás Paz cerró su etapa en Unión y ya fue presentado en San Martín de San Juan

El defensor rescindió su contrato con el Tatengue y continuará su carrera en el Verdinegro, que oficializó su incorporación como el tercer refuerzo para afrontar la segunda parte de la temporada.

Ovación

Por Ovación

11 de julio 2026 · 10:18hs
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Nicolás Paz cerró su etapa en Unión y ya fue presentado en San Martín de San Juan

La salida de Nicolás Paz de Unión ya es un hecho. Luego de rescindir su vínculo con el club santafesino, el marcador central fue oficializado este viernes como nuevo jugador de San Martín de San Juan, donde afrontará un nuevo desafío en su carrera.

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El defensor de 23 años, nacido en La Banda, Santiago del Estero, llega al conjunto cuyano para reforzar la última línea en una segunda parte del campeonato en la que el Verdinegro buscará sumar puntos importantes para cumplir sus objetivos.

La desvinculación de Paz de Unión le abrió la puerta a un cambio de aire. Si bien surgió de las inferiores rojiblancas y realizó toda su formación futbolística en Santa Fe, en los últimos meses había perdido terreno en la consideración y las partes entendieron que lo mejor era cerrar el ciclo.

Un producto de la cantera de Unión

Paz debutó en la Primera de Unión el 11 de febrero de 2022, en un empate sin goles frente a River en el estadio Monumental. Aquella tarde disputó los 90 minutos y dejó una buena imagen en un escenario de máxima exigencia.

Con el correr de las temporadas fue alternando titularidades y suplencias, aunque logró acumular una importante cantidad de minutos en la máxima categoría. En total, disputó 83 partidos oficiales, sumó 5.886 minutos en cancha, recibió 28 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad. En su paso por el Tatengue no convirtió goles ni brindó asistencias.

Nuevo desafío en San Juan para Nicolás Paz

San Martín continúa reforzando su plantel y encontró en Paz una alternativa para fortalecer la defensa. Su juventud, experiencia en Primera División y fortaleza en el juego aéreo fueron aspectos valorados por la dirigencia y el cuerpo técnico al momento de concretar su incorporación.

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De esta manera, el zaguero inicia una nueva etapa profesional lejos de Santa Fe, con la intención de recuperar continuidad y afianzarse en un equipo que apuesta por él como una pieza importante para lo que resta de la temporada.

Unión Nicolás Paz San Martín
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