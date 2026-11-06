Desde el 2 al 30/11 se podrán inscribir a las Becas de Residencias Germán Abdala. Beneficio para hijos e hijas de afiliados y afiliadas del interior provincial, comprendidos en la Ley 10.052.

ATE abrió la inscripción a las Becas de Residencias Germán Abdala para estudiantes del interior de Santa Fe

En vistas al ciclo lectivo 2027, ATE abre la convocatoria a postulantes a ingresar al Programa de Becas de Residencias Universitarias para hijos e hijas de afiliados y afiliadas del interior provincial, comprendidos en la Ley 10.052.

Las y los jóvenes interesados deben inscribirse a carreras de nivel superior en cualquier Universidad o Instituto público terciario de la ciudad de Santa Fe.

Para inscribirte hacé click ACÁ

El programa de becas incluye:

Alojamiento en las residencias estudiantiles construidas por el sindicato en el Predio UNL-ATE (departamentos completamente equipados, con capacidad para cuatro personas, sala de estudios, espacios de recreación, cocina y baño).

Ayuda económica para la manutención de los/as estudiantes (cubre la canasta estudiantil para alimento, higiene, material de estudio y recreación).

Acompañamiento y apoyo de tutores (con atención desde una oficina ubicada en las residencias, durante todo el año).

El programa de Becas Germán Abdala, comenzó a implementarse en el año 2019, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y propiciar la movilidad social de los sectores populares, fomentando el acceso de los hijos/as de los trabajadores/as a la educación superior pública, gratuita y laica, y cuyas familias no puedan solventar sus estudios.

Para postularse, los/as estudiantes deberán completar un formulario online con sus datos personales e información del grupo familiar. Además, deberán realizar actividades y entrevistas con un equipo de evaluación y seguimiento, a fin de conocer en profundidad los motivos y expectativas que orientan la elección de sus carreras, y el sentido que proyectan para su futuro desempeño técnico-profesional.

El programa de becas lleva el nombre de Germán Abdala, dirigente histórico de ATE, símbolo de la resistencia a las políticas neoliberales de los ’90 y defensor inquebrantable del patrimonio público nacional.

Requisitos para los afiliados/as:

• Estar comprendidos/as en la Ley 10.052 (es decir, pertenecer al Escalafón 2695).

• Ser titulares en su carga.

• Ser afiliados activos y cotizantes.

Requisitos para los hijos/as:

• Tener entre 17 y 24 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

• No adeudar materias previas del Secundario al 31 de diciembre de 2026.

• Ser del interior de la provincia (su grupo familiar debe tener domicilio fuera del departamento La Capital).

• Inscribirse oportunamente (si son ingresantes a una carrera) o ser alumnos/as regulares (si ya están cursando) en cualquier Universidad o Instituto público terciario de la ciudad de Santa Fe, en el ciclo lectivo del próximo año.

La evaluación de las postulaciones tendrá en cuenta diversos factores:

• La situación socioeconómica de los estudiantes y su grupo familiar.

• Las calificaciones obtenidas en las actividades planteadas por ATE.

• Los aspectos vocacionales y motivacionales relevantes para el equipo de evaluación y seguimiento en actividades y entrevistas organizadas a tal fin.

Además de estos criterios, y para lograr un desarrollo armónico de las distintas áreas del conocimiento, ninguna de las carreras podrá absorber más del 10% de las becas disponibles en la presente convocatoria.

Por consultas, comunicarse por correo electrónico a: [email protected]