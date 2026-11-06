Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Mientras Unión reciba a Vélez, seguirá de cerca los partidos de sus rivales directos. Independiente enfrenta a Riestra y San Lorenzo se mide con Platense.

Unión no solamente tendrá que hacer su trabajo frente a Vélez. En una definición que promete tensión hasta el último momento, el equipo de Leonardo Madelón estará pendiente de lo que suceda en Avellaneda y en el Nuevo Gasómetro, donde Independiente y San Lorenzo afrontarán compromisos determinantes para sus aspiraciones de clasificación.

Los tres partidos se jugarán este viernes y tendrán incidencia directa en la pelea por los últimos lugares de acceso a los playoffs de la Zona A. El Tate necesita ganar, pero también deberá observar qué hacen sus competidores, porque una combinación de resultados puede dejarlo sin posibilidades incluso antes de que termine su encuentro.

Unión, obligado a hacer fuerza por Riestra ante Independiente

El Rojo recibirá a Deportivo Riestra desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Independiente ocupa el octavo puesto con 20 puntos, por ahora dentro de la zona de clasificación, aunque no tiene margen para especular.

El equipo dirigido por Jadson Viera necesita sumar de a tres para no quedar expuesto a lo que suceda con San Lorenzo y Unión. Un empate o una derrota, combinados con victorias del Ciclón y del Tatengue, lo dejarían afuera de los playoffs.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi y la asistencia de Juan Pablo Loustau en el VAR. Será televisado por TNT Sports Premium.

San Lorenzo también se juega una final y Unión observa

En simultáneo, San Lorenzo recibirá a Platense desde las 19, en el Pedro Bidegain. El conjunto azulgrana suma 19 unidades, apenas una menos que Independiente, y también necesita ganar para sostener sus chances de meterse entre los clasificados.

El equipo de Rubén Darío Insúa llega después de rescatar un empate 2-2 ante Vélez en Liniers, luego de estar dos goles abajo. Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi marcaron los tantos de la recuperación.

Platense, por su parte, también conserva posibilidades, aunque su escenario es más complejo: debe vencer al Ciclón y esperar que Independiente no le gane a Riestra. El Calamar viene de superar 2-0 a Central Córdoba.

Felipe Viola será el árbitro principal, con Laura Fortunato en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Unión, obligado a hacer su parte

El panorama está planteado: Independiente y San Lorenzo necesitan ganar, pero Unión también está obligado a vencer a Vélez para seguir con vida en la pelea por la clasificación.

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La jornada puede empezar a despejar el camino antes de que el Tate salga a la cancha. Si Independiente y San Lorenzo consiguen sus respectivos triunfos, Unión quedará eliminado aun ganándole al Fortín. Si alguno de los dos no gana, el equipo de Madelón mantendrá una posibilidad que también dependerá de los demás resultados de la definición.

Por eso, además de concentrarse en su propio partido, Unión tendrá un oído puesto en Avellaneda y otro en el Nuevo Gasómetro. La clasificación no depende exclusivamente de sus propios méritos: necesita ganar y que la combinación de resultados juegue a su favor.