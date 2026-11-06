Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Mientras Unión reciba a Vélez, seguirá de cerca los partidos de sus rivales directos. Independiente enfrenta a Riestra y San Lorenzo se mide con Platense.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 09:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión no solamente tendrá que hacer su trabajo frente a Vélez. En una definición que promete tensión hasta el último momento, el equipo de Leonardo Madelón estará pendiente de lo que suceda en Avellaneda y en el Nuevo Gasómetro, donde Independiente y San Lorenzo afrontarán compromisos determinantes para sus aspiraciones de clasificación.

LEER MÁS: Unión busca extender su racha ante Vélez, en un historial desfavorable

Los tres partidos se jugarán este viernes y tendrán incidencia directa en la pelea por los últimos lugares de acceso a los playoffs de la Zona A. El Tate necesita ganar, pero también deberá observar qué hacen sus competidores, porque una combinación de resultados puede dejarlo sin posibilidades incluso antes de que termine su encuentro.

Unión, obligado a hacer fuerza por Riestra ante Independiente

El Rojo recibirá a Deportivo Riestra desde las 19.15, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. Independiente ocupa el octavo puesto con 20 puntos, por ahora dentro de la zona de clasificación, aunque no tiene margen para especular.

El equipo dirigido por Jadson Viera necesita sumar de a tres para no quedar expuesto a lo que suceda con San Lorenzo y Unión. Un empate o una derrota, combinados con victorias del Ciclón y del Tatengue, lo dejarían afuera de los playoffs.

El encuentro contará con el arbitraje de Juan Pafundi y la asistencia de Juan Pablo Loustau en el VAR. Será televisado por TNT Sports Premium.

San Lorenzo también se juega una final y Unión observa

En simultáneo, San Lorenzo recibirá a Platense desde las 19, en el Pedro Bidegain. El conjunto azulgrana suma 19 unidades, apenas una menos que Independiente, y también necesita ganar para sostener sus chances de meterse entre los clasificados.

El equipo de Rubén Darío Insúa llega después de rescatar un empate 2-2 ante Vélez en Liniers, luego de estar dos goles abajo. Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi marcaron los tantos de la recuperación.

Platense, por su parte, también conserva posibilidades, aunque su escenario es más complejo: debe vencer al Ciclón y esperar que Independiente no le gane a Riestra. El Calamar viene de superar 2-0 a Central Córdoba.

Felipe Viola será el árbitro principal, con Laura Fortunato en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Unión, obligado a hacer su parte

El panorama está planteado: Independiente y San Lorenzo necesitan ganar, pero Unión también está obligado a vencer a Vélez para seguir con vida en la pelea por la clasificación.

LEER MÁS: Unión, Belgrano y Cardozo: una negociación abierta que todavía no llega a buen puerto

La jornada puede empezar a despejar el camino antes de que el Tate salga a la cancha. Si Independiente y San Lorenzo consiguen sus respectivos triunfos, Unión quedará eliminado aun ganándole al Fortín. Si alguno de los dos no gana, el equipo de Madelón mantendrá una posibilidad que también dependerá de los demás resultados de la definición.

Por eso, además de concentrarse en su propio partido, Unión tendrá un oído puesto en Avellaneda y otro en el Nuevo Gasómetro. La clasificación no depende exclusivamente de sus propios méritos: necesita ganar y que la combinación de resultados juegue a su favor.

Unión Independiente San Lorenzo
Noticias relacionadas
union busca extender su racha ante velez, en un historial desfavorable

Unión busca extender su racha ante Vélez, en un historial desfavorable

como les fue a union y velez con andres gariano como arbitro

Cómo les fue a Unión y Vélez con Andrés Gariano como árbitro

ganar y rezar: union afronta una final ante velez para sostener el sueno de los playoffs

Ganar y rezar: Unión afronta una final ante Vélez para sostener el sueño de los playoffs

Nacho Malcorra vuelve a estar disponible para el partido que Unión jugará con Vélez.

Los jugadores convocados en Unión con el retorno de Ignacio Malcorra

Lo último

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Último Momento
Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Allanaron una vivienda en Santo Tomé por el robo del medidor de luz de una carnicería y amenazas de muerte a una comerciante

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Pullaro oficializó la designación de Aldo Alurralde en la Corte Suprema de Santa Fe: asume el 1º de diciembre

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Crecida del Paraná: el municipio evacuó a otra familia de La Vuelta del Paraguayo y ya son 36 los asistidos en el Centro Integral N°1

Ovación
Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, atento a Independiente y San Lorenzo: dos resultados que pueden definir su futuro

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Jorge Macri presentó la propuesta para que la Fórmula 1 arribe a la Ciudad de Buenos Aires

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Una gran multitud recibió en Reconquista al campeón mundial juvenil de boxeo

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"