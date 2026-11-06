Polémica en Santa Fe: un influencer desafía las prohibiciones por la crecida del río y daña carteles públicos

El creador de contenido santafesino, “Floro” Funes, conocido por sus videos en los que exhibe sus destrezas en distintos puntos de la ciudad, quedó en el centro de las críticas por sus publicaciones contra las restricciones para ingresar al río. También generó controversia por imágenes en las que se lo observa intervenir espacios públicos y desatender indicaciones de trabajadores.

Florencio, conocido en las redes sociales como “Floro” Funes , es uno de los creadores de contenido santafesinos que logró hacerse un lugar a partir de un fenómeno que se popularizó en Internet: farmear aura. Con videos en los que exhibe sus destrezas y protagoniza distintas situaciones en espacios públicos de la ciudad, consiguió sumar seguidores, reproducciones y reacciones. Sin embargo, en los últimos tiempos, su exposición comenzó a generar otro tipo de repercusiones.

El joven, quien manifestó públicamente ser abogado, quedó en el centro de la polémica por una serie de publicaciones en las que cuestiona las restricciones para nadar e ingresar al río , en un contexto marcado por la creciente y los riesgos que representa la situación hidrológica para Santa Fe y la región.

La discusión no pasa solamente por la postura que expresa en sus redes sociales, sino también por las conductas que quedan registradas en algunos de sus videos. En las imágenes difundidas se lo observa protagonizar situaciones en las que interviene o daña elementos del espacio público, como cartelería, y desatiende indicaciones de trabajadores que intentan hacer cumplir determinadas disposiciones.

Del entretenimiento a la controversia: ¿Dónde están los límites?

Lo que para algunos usuarios comenzó como contenido de entretenimiento, para otros empezó a convertirse en un motivo de preocupación. Las publicaciones abrieron un debate sobre los límites entre la libertad de expresión, la búsqueda de viralidad y el respeto por las normas de convivencia.

En particular, la controversia adquiere otra dimensión cuando las acciones se desarrollan en espacios públicos o involucran disposiciones vinculadas con la seguridad de la población.

En una ciudad atravesada por la dinámica del río y las consecuencias de las crecientes, las restricciones de acceso al agua no constituyen simplemente una prohibición arbitraria: responden a medidas preventivas que buscan evitar accidentes y proteger la vida de quienes ingresan al cauce en condiciones peligrosas.

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¿Qué pasa cuando se incumplen las disposiciones?

La discusión también plantea un interrogante sobre las herramientas que tienen las autoridades para intervenir cuando una persona desoye las indicaciones de los trabajadores municipales o provinciales, daña infraestructura pública o incumple medidas de seguridad.

La libertad individual no implica estar por encima de las normas. Las disposiciones que regulan el uso de los espacios públicos deben ser respetadas, y las posibles infracciones pueden dar lugar a intervenciones de las autoridades competentes, de acuerdo con la normativa vigente y las circunstancias de cada situación.

En caso de comprobarse daños sobre bienes públicos, también pueden existir responsabilidades administrativas, contravencionales o penales, según la conducta y las pruebas disponibles.

Así, el caso de Floro Funes abre una discusión que va más allá de un personaje de las redes sociales: ¿hasta dónde puede llegar la búsqueda de reproducciones y seguidores cuando las acciones afectan espacios compartidos, desconocen disposiciones de seguridad o ponen en riesgo a otras personas?

La viralidad puede convertir una conducta en espectáculo durante algunos segundos. Pero las consecuencias de lo que sucede fuera de la pantalla no necesariamente terminan cuando se apaga la cámara.