Qué necesita Rosario Central para coronarse bicampeón de Liga Profesional

Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto. El Canalla no depende de sí mismo para lograr el objetivo.

Rosario Central buscará quedarse con el título de Campeón de Liga este sábado, cuando reciba al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.

El "Canalla", que es dirigido por Jorge Almirón, no la tendrá nada fácil para consagrarse debido a que está tercero en la tabla anual con 59 puntos, uno menos que Boca y Argentinos Juniors, y necesita que se den ciertos resultados para gritar campeón.

Uno de los escenarios que le permitiría consagrarse campeón sería que derrote a Estudiantes de Río Cuarto y que ni Boca ni Argentinos Juniors ganen sus respectivos partidos, que serán contra Defensa y Justicia y Huracán.

Incluso si empata con el equipo cordobés, Rosario Central podría ser Campeón de Liga, aunque en este caso dependería de un milagro porque Argentinos Juniors tendría que caer frente a Huracán y Boca debería perder por más de seis goles contra Defensa y Justicia.

Rosario Central protagonizó una gran remontada en las últimas fechas para llegar con vida a esta definición, ya que ganó siete de sus últimos ocho partidos y empató el restante.

Esto le permitió, además, liderar junto con Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata en la Zona B del Torneo Clausura con 31 puntos cada uno, por lo que ya tiene su lugar asegurado en los playoffs.

Los resultados que necesita Rosario Central para ser Campeón de Liga