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Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

Unión aparece en un ranking curioso desde la implementación del VAR. El repaso por las jugadas, y las polémicas del 2026.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 12:33hs
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Unión, podio histórico y rehén de las cabinas del VAR en la hora de la verdad

UNO Santa Fe / José Busiemi

El fútbol argentino se convirtió en un terreno fértil para la desconfianza, donde técnicos, futbolistas e hinchas conviven en un estado de paranoia constante. Cada penal discutido genera una tormenta y cada gol anulado parece alimentar una conspiración. En medio de esta atmósfera agitada, un exhaustivo relevamiento realizado por el diario Olé le puso números concretos a una sensación que en el 15 de Abril se sufre desde hace años: Unión es uno de los equipos más perjudicados por la tecnología desde que el VAR desembarcó en la Liga Profesional.

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La radiografía abarca los cinco años de implementación de la tecnología en el fútbol argentino (2022-2026), tras analizar 944 modificaciones de fallos sobre un universo de 2.736 partidos. Y el veredicto para el conjunto santafesino es demoledor: el Tatengue arrastra un saldo negativo de -15. Con 41 decisiones cambiadas en su contra y solo 26 a favor sobre 189 encuentros disputados, el Tatengue figura como el segundo club con peor balance de todo el país, compartiendo el podio de los más castigados únicamente con Newell's (-17) y superando a su rival de este viernes, Vélez (-13).

La paradoja de las cabinas y el martirio del Clausura 2026 para Unión

El informe destaca que este 2026 ha sido el año con mayor nivel de intervención tecnológica de la historia, alcanzando un promedio de 0,40 modificaciones por partido y registrando que el 53% de los penales cobrados en el fútbol local se otorgan recién tras el llamado de Ezeiza.

En esa vorágine, la temporada actual no fue la excepción para el equipo de Leonardo Madelón: Unión registra un saldo desfavorable de -5 en lo que va del año, ubicándose entre las escuadras más golpeadas del torneo junto a Estudiantes de Río Cuarto y Defensa y Justicia.

El desglose de los fallos revela jugadas que calaron profundo en la campaña tatengue:

Decisiones en contra clave: El gol anulado a Joaquín Mosqueira sobre la hora ante Independiente (VAR: Gastón Monsón Brizuela), las rojas a Cristian Tarragona frente a Instituto y Julián Palacios ante Aldosivi, o el recordado gol de Mateo Del Blanco anulado a los 98 minutos en Mendoza frente a Independiente Rivadavia.

Contraste abismal: Mientras instituciones como Barracas Central exhiben un saldo favorable récord e inalcanzable de +25 (con 42 fallos a favor y solo 17 en contra), o los grandes marcan saldos neutros o positivos (Boca con +10), en Santa Fe cada intervención de la tecnología ha representado, casi por costumbre, un trago amargo.

Ganar, esperar y luchar contra el contexto para Unión

Las frases de distintos protagonistas del fútbol nacional que recupera la investigación —desde Stefano Di Carlo sugiriendo que "hay un señor jugando con un celular para ver cómo terminan las cosas" hasta la advertencia de Juan Sebastián Verón sobre cómo el sistema puede "manipular el momento de un partido"— cobran un sentido dramático en la previa de esta última fecha.

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Este viernes a las 19:15, cuando la pelota empiece a rodar ante Vélez en el 15 de Abril, Unión se jugará el todo por el todo. Obligado a ganar y a depender de lo que suceda en las canchas de Independiente y San Lorenzo para mantener la fe intacta rumbo a los octavos de final, el pueblo rojiblanco sabe que enfrente no solo estará el Fortín. El equipo de Madelón saldrá a la cancha sabiendo que debe vencer a la calculadora, a las matemáticas de la tabla y, por sobre todas las cosas, a la sombra de un VAR que durante cinco años le dio la espalda.

Unión VAR Liga Profesional
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