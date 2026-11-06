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Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto viene de terminar séptimo en México, pero una penalización lo dejó con las manos vacías. El GP de Brasil, su revancha. Horarios.

Ovación

Por Ovación

6 de noviembre 2026 · 10:06hs
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Colapinto llega al GP de Brasil con el objetivo de volver a sumar en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá acción este fin de semana en la Fórmula 1, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Brasil correspondiente a la vigésima fecha del campeonato.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, también conocido como "Interlagos", que cuenta con una extensión de 4,309 kilómetros.

Colapinto llega a este Gran Premio en su peor momento del campeonato, ya que arrastra cinco fechas consecutivas sin sumar puntos. Su racha negativa comenzó en el GP de Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur y Estados Unidos, mientras que en México tuvo una gran actuación para finalizar séptimo, pero una sanción lo dejó con las manos vacías.

En lo que respecta a las primeras posiciones del campeonato, el fin de semana pasado el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se aseguró el título al finalizar tercero en el GP de México y así consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría con solo 20 años.

La actividad en el GP de Brasil comenzará este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 12:30 y las 16, respectivamente, mientras que el sábado será la última sesión de entrenamientos a las 11:30 de la mañana y la clasificación a las 15.

Finalmente, la acción en Brasil concluirá el domingo con la carrera, que iniciará a las 14 en caso de no mediar inconvenientes por el clima.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en el Gran Premio de Brasil, en el que todavía no pudo sumar puntos pese a haber reconocido en varias ocasiones que es su favorito.

El cronograma y horarios del GP de Brasil

Viernes 6/11:

  • Práctica libre 1 a las 12:30
  • Práctica libre 2 a las 16

Sábado 7/11:

  • Práctica libre 3 a las 11:30
  • Clasificación a las 15

Domingo 8/11:

  • Carrera a las 14

Colapinto Brasil Fórmula 1
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