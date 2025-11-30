Banco Provincial (2) se quedó con el Torneo Oficial U21, al superar como visitante a República del Oeste (0) por 69 a 66 en el Malvinas Argentinas. El elenco de Santiago Perlo dominó la temporada, ganando la fase regular (24-2), barriendo en semifinales a Almagro para coronar el 2025 con un envidiable 28-2 como registro.
Banco Provincial se quedó con el Oficial U21 en barrio Roma
Por Matías Russo
30 de noviembre 2025 · 16:10hs
REPÚBLICA 66: Vicente Estrubia 14, Tomás Govone 10, Alejo Bieler 11, Santiago Grosso 6, Enzo Pitano 2 (FI) Matías Lazcano 3, Lisandro Govone 4, Agustín Ríos 2, Juan Jakich 3, Tomás Lizardia 0, Guido Piovano 11, Juan Peralta 0. DT: Daniel Lazcano.
BANCO 69: Joaquín Gancedo 16, Agustín Soria 4, Sebastián Strina 11, Valentino Medrano 23, Juan Torren 9 (FI) Alejandro Vergara 0, Juan Suñe 6. DT: Santiago Perlo.
Parciales: 14-16, 36-31 y 53-51.
Árbitros: Silvio Guzmán, Romina Morales y Gerónimo Pauli.
Cancha: Malvinas Argentinas.