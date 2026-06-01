La Selección argentina realizó su primer entrenamiento en Kansas bajo un intenso calor

El seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni puso en marcha la preparación para el Mundial 2026 en el Compass Minerals National Performance Center, con una temperatura cercana a los 31 grados

La Selección Argentina realizó este lunes por la tarde su primer entrenamiento en Kansas City, en el inicio formal de la preparación para el Mundial 2026, bajo una incesante temperatura calurosa que acompaña la tarde estadounidense.

El plantel conducido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS, con el objetivo de empezar a ajustar detalles de cara a los dos amistosos previos al debut mundialista.

La práctica se desarrolló en una jornada exigente desde lo climático: en Kansas City la temperatura actual rondó los 31 grados, con cielo soleado y una máxima prevista de 32°, un contexto que obliga al cuerpo técnico a regular cargas en el comienzo de la puesta a punto.

Argentina llegó el domingo a Estados Unidos y este lunes puso primera en el búnker mundialista. El viernes, la delegación viajará a Texas, donde el sábado 6 enfrentará a Honduras en College Station, mientras que el martes 9 se medirá con Islandia en Auburn, Alabama.

Luego de esos dos partidos preparatorios, el seleccionado nacional regresará a Kansas para continuar con los entrenamientos hasta el debut mundialista, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Scaloni inició la preparación con varios futbolistas en recuperación, entre ellos Leandro Paredes, Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, por lo que los próximos días serán claves para evaluar la evolución física del grupo.