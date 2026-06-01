Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

El DT argentino volvió a ser mencionado como candidato para reemplazar a Claudio Úbeda, pero dejó una señal clara sobre su futuro en México

El entrenador argentino Antonio “Turco” Mohamed volvió a aparecer en la órbita de Boca en medio de la búsqueda de un nuevo director técnico, pero su presente exitoso en Toluca y un mensaje en redes sociales parecen alejarlo del club de la Ribera.

Tras la consagración del conjunto mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf, donde venció a Tigres por penales luego de igualar 1-1, Mohamed dejó entrever que su cabeza está puesta en continuar con los Diablos Rojos y afrontar el próximo gran desafío internacional.

“Falta la Intercontinental, vamos por esa”, escribió el Turco en una publicación de Instagram de su hijo Sharif, una frase que fue interpretada como una señal concreta de continuidad en Toluca, club con el que tiene contrato vigente hasta fin de año.

El nombre de Mohamed había tomado fuerza en Boca después de conocerse que Claudio Úbeda no continuará al frente del equipo, lo que abrió nuevamente el casting para encontrar entrenador. Sin embargo, el presente del técnico argentino en México, sumado a sus últimas declaraciones públicas, complican cualquier intento del Xeneize por avanzar en una negociación.

Toluca, flamante campeón de la Concacaf, obtuvo además la clasificación a la Copa Intercontinental y al Mundial de Clubes 2029, por lo que Mohamed ya tiene por delante objetivos de peso internacional con el equipo mexicano.__IP__

Si bien el Turco reconoció en más de una oportunidad su deseo de dirigir en algún momento en La Bombonera, también aclaró que nunca recibió una propuesta formal de Boca. Por ahora, su presente parece estar lejos de Brandsen 805 y mucho más cerca de Toluca, donde acaba de sumar otro título a su carrera.