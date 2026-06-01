La valla invicta, un objetivo que Colón perdió de vista

Colón sigue sumando, pero le cuesta un montón tener eficacia y terminar con el arco en cero. Por quinta vez en fila Matías Budiño recibió al menos un gol

Mientras gran parte de la atención se posa sobre los empates consecutivos y la falta de victorias, hay un dato que ayuda a entender por qué Colón no consigue despegar definitivamente en la Primera Nacional . El problema no está solamente en los goles que convierte. También en los que recibe.

El empate ante Almirante Brown volvió a dejarlo en evidencia. El Sabalero reaccionó, evitó la derrota y estiró una racha positiva que ya alcanza los seis partidos. Sin embargo, otra vez tuvo que remar desde atrás porque volvió a sufrir un gol.

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Colón, complicado para ponerle candado a su arco

La situación ya dejó de ser una casualidad. Colón lleva cinco encuentros al hilo recibiendo al menos un tanto y la última vez que logró bajar la persiana fue en el 0 a 0 disputado en Santa Fe ante Godoy Cruz. Los números del arquero Matías Budiño reflejan con claridad esa realidad. Disputadas 16 fechas —con una pendiente todavía por jugarse— el guardameta acumula apenas seis vallas invictas en la temporada. Un registro que no es malo, pero que tampoco alcanza para un equipo que pretende pelear los puestos de privilegio.

Matías Budiño Matías Budiño hace cinco partidos que no puede terminar con la valla invicta en Colón. LPF Play

Porque en una categoría donde abundan los partidos cerrados y de escaso margen, sostener el arco en cero suele ser medio triunfo. Colón, en cambio, se acostumbró a convivir con la obligación de convertir para rescatar puntos. Lo positivo es que el equipo mantiene competitividad. Hace seis fechas que no pierde y sigue prendido en la conversación. Lo negativo es que cada error defensivo termina costando demasiado y transforma victorias posibles en empates que dejan gusto a poco.

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Por eso, de cara a lo que viene, el gran desafío no parece estar solamente en mejorar la eficacia ofensiva. La misión pasa también por recuperar una solidez que hoy se extraña. Porque para seguir sumando está bien con no perder. Pero para pelear en serio, Colón necesita volver a acostumbrarse a algo que últimamente le cuesta demasiado: terminar un partido sin sacar la pelota de su arco.