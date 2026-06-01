Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

Mientras se acerca el final de la primera rueda, Colón ya conoce el cronograma de la fecha 20 de la Primera Nacional, donde debe recibir a Central Norte

Mientras el foco inmediato está puesto en el compromiso del próximo fin de semana ante Ciudad Bolívar en Santa Fe por la fecha 17, Colón recibió una noticia importante pensando en el tramo final de la primera rueda de la Primera Nacional .

Colón, con otro partido confirmado en la zona A

Se conoció el cronograma de la fecha 20 de la Zona A y ya sabe cuándo recibirá a Central Norte en Salta: el domingo 12 de julio, a las 16.30. Más allá de la confirmación del día y horario, el dato adquiere relevancia por el contexto que atravesará el equipo de Ezequiel Medrán. Después del duelo frente a Ciudad Bolívar en el Brigadier López, Colón afrontará una exigente seguidilla con tres presentaciones consecutivas fuera de Santa Fe.

image Colón ya tiene el cronograma de la fecha 20.

Se trata de una etapa que puede resultar determinante para las aspiraciones. Hasta aquí, el equipo logró mantenerse en la conversación de los primeros puestos, aunque la acumulación de empates le impidió dar un salto más importante en la tabla.

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Por eso, la serie de compromisos como visitante aparece como una verdadera prueba de carácter. No solamente por la dificultad que representa jugar lejos de casa en una categoría tan pareja, sino también porque será una oportunidad para demostrar si Colón tiene argumentos para sostenerse en la lucha por el ascenso.