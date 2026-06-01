Uno Santa Fe | Santa Fe | chofer

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

El violento episodio ocurrió el domingo por la tarde a la altura de calle Mendoza, en el acceso al barrio Santa Rosa de Lima. Los delincuentes le apuntaron al pecho para robarle la moto. La víctima, un conductor profesional de la empresa El Norte, denunció que el patrullero más cercano tardó 10 minutos en llegar.

1 de junio 2026 · 21:14hs
Se me cruzó y me apuntó al pecho: el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

La Circunvalación Oeste en la ciudad de Santa Fe volvió a convertirse en el escenario de un gravísimo y desconcertante hecho de inseguridad urbana. Durante la tarde del domingo, un chofer profesional de la empresa de colectivos de larga distancia El Norte fue asaltado a mano armada mientras regresaba a su vivienda.

El dato más alarmante y que enciende las luces de alerta sobre la matriz social del delito local es que uno de los delincuentes era un niño que no superaba los 12 años de edad.

El atraco se consumó alrededor de las 19:15, sobre la mano que circula con sentido hacia el norte, a la altura de la intersección con calle Mendoza, en las inmediaciones de barrio Santa Rosa de Lima. La víctima, identificada como Luis, acababa de terminar su jornada laboral y se dirigía a su hogar a bordo de su motocicleta particular de 110 centímetros cúbicos cuando fue interceptado por la pareja de ladrones.

LEER MÁS: Ataque a piedrazos en Circunvalación Oeste: dañaron un auto, un colectivo y un camión

La táctica del cruce peatonal y la amenaza al pecho

Según relató el propio colectivero en crudas declaraciones a la prensa local, los asaltantes utilizaron una maniobra calculada y temeraria para obligarlo a detener la marcha en plena traza vial: simularon cruzar la calzada a pie aprovechando la presencia del menor.

“El más grande, de unos 18 o 19 años, se paró en el medio y me apuntó directo al pecho”, recordó Luis. Ante el riesgo inminente de recibir un disparo, el trabajador decidió no oponer resistencia para salvaguardar su vida:

“Le dije: 'Tomá, llévatela. No me voy a hacer matar por una moto 110'. Te matan por una moto que vale 800 mil pesos. ¿Vale una vida eso?”, reflexionó con indignación.

Mientras el delincuente mayor de edad mantenía el arma levantada y apuntando a la víctima, le ordenó al nene que se subiera al rodado. “El chiquito estaba asustado, apenas podía manejarla”, detalló el chofer, señalando que los asaltantes se dieron a la fuga rápidamente con el vehículo pero sin tocarle la mochila ni el teléfono celular.

El historial de ataques en los accesos: de adoquines a "clara de huevo"

En su rol como conductor de micros de larga distancia, Luis advirtió que la violencia en los ingresos a la capital provincial es un peligro latente que los choferes sufren de manera cotidiana. El trabajador rememoró las agresiones sufridas tanto en la Circunvalación Oeste como en la Autopista Rosario-Santa Fe:

Hace tres meses: sufrió el estallido completo del parabrisas del colectivo en la Circunvalación. “Me llenaron la cara de astillas de vidrio”, precisó.

Ataques en autopista: en otra oportunidad, delincuentes destruyeron las ventanillas laterales del micro mediante piedrazos desde las banquinas.

La trampa de la clara de huevo: tras difundirse este último asalto, transportistas locales sumaron denuncias sobre nuevas modalidades delictivas en las zonas oscuras. Los delincuentes arrojan clara de huevo sobre los cristales de los vehículos; al activar las escobillas limpiaparabrisas, la sustancia se expande formando un manto opaco que anula la visibilidad por completo, forzando al conductor a detenerse en plena ruta para ser asaltado.

chofer asalto Amenaza Circunvalación Oeste moto
Noticias relacionadas
Alerta sanitaria en Santa Fe: La provincia registra un aumento del 98% en los casos de gripe A en pacientes internados en comparación con el año anterior, duplicando los contagios confirmados.

Alerta por gripe A en Santa Fe: los casos en pacientes internados se duplicaron en un año

Volvió el caos a Bº Las Flores II: vecinos denunciaron batallas campales, picadas de motos y destrozos

Volvió el caos a Bº Las Flores II: vecinos denunciaron batallas campales, picadas de motos y destrozos

pantallas y miopia infantil: un oftalmologo santafesino trae desde paris la advertencia que recorre el mundo

Pantallas y miopía infantil: un oftalmólogo santafesino trae desde París la advertencia que recorre el mundo

La Municipalidad de Santa Fe adquirió 32.000 raciones de alimentos para distribuir en asistencia social

La Municipalidad de Santa Fe adquirió 32.000 raciones de alimentos para distribuir en asistencia social

Lo último

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

Se me cruzó y me apuntó al pecho: el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

Último Momento
Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

Mohamed se aleja de Boca y apunta a nuevos objetivos con Toluca

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

River podría perder a Armani: Atlético Nacional sueña con repatriarlo

Se me cruzó y me apuntó al pecho: el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

"Se me cruzó y me apuntó al pecho": el crudo relato de un chofer asaltado por un ladrón de 19 años y un nene de 12

Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

La UNL cayó casi 50 puestos en un ranking global que expone el retroceso de las universidades argentinas

La UNL cayó casi 50 puestos en un ranking global que expone el retroceso de las universidades argentinas

Ovación
Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

Colón ya sabe cuándo recibirá a Central Norte por la fecha 20 de la zona A

La valla invicta, un objetivo que Colón perdió de vista

La valla invicta, un objetivo que Colón perdió de vista

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Colón se cae en las más bravas: el flojo balance ante los candidatos

Diego Díaz, en la encrucijada en Unión: un futuro atado a la continuidad de Madelón

Diego Díaz, en la encrucijada en Unión: un futuro atado a la continuidad de Madelón

Vignatti sacó chapa en Colón: Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo

Vignatti sacó chapa en Colón: "Al descenso lo sufrieron muchos, campeón hay uno solo"

Policiales
Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!