Fin de semana negro en las calles: ingresaron 11 motociclistas heridos al hospital Cullen

La guardia del efector registró una intensa actividad con traslados de urgencia desde Santa Fe, Santo Tomé, la Costa y el interior santafesino. El grueso de los accidentados son jóvenes de entre 18 y 26 años.

El Servicio de Emergencias del Hospital Provincial Dr. José María Cullen de la ciudad de Santa Fe se convirtió una vez más en el termómetro de la descontrolada realidad vial de la región. Durante el último fin de semana, el nosocomio central de la capital santafesina asimiló el ingreso escalonado de al menos 11 motociclistas que sufrieron heridas de diversa consideración en una violenta saga de siniestros de tránsito ocurridos en el Gran Santa Fe y localidades vecinas.

El espectro de edad de las personas que debieron ser hospitalizadas con urgencia va desde los 18 hasta los 48 años. Sin embargo, los registros internos del Cullen encendieron luces de alarma en el Ministerio de Salud provincial debido a un preocupante factor demográfico: la gran mayoría de los pacientes viales son jóvenes de entre 18 y 26 años, consolidando una tendencia que satura las camas críticas y los quirófanos del efector público de la ciudad.

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Sábado: el inicio de la escalada vial

La cadena de traslados viales comenzó a registrarse de manera ininterrumpida el sábado por la tarde, combinando dinámicas de choques vehiculares directos, colisiones entre motovehículos y caídas por derrapes sobre el asfalto.

Barrio Centenario ► Choque frontal entre dos motociclistas.

Ruta Provincial 1 (Colastiné)► Siniestro vial con traslado del conductor.

Esquinas Urbanas Críticas ► Tres choques contra automóviles (Santa Fe).

Santo Tomé ► Colisión con dos ocupantes heridos en una moto.

Pedro Ferré y Francia ► Pérdida de control y derrape sobre la calzada.

Los ingresos de pacientes requirieron una fuerte coordinación del Servicio de Emergencias 107 para atender los diferentes frentes que se abrían de manera simultánea en el ejido urbano y en los corredores viales que conectan el departamento La Capital con el interior.

Los ingresos registrados el domingo

Los siniestros no cesaron durante la madrugada y el resto del día domingo. En las primeras horas del día ingresó una mujer derivada desde la localidad de Esperanza. Horas más tarde, el servicio de emergencias atendió a otro motociclista herido tras un fuerte impacto contra un automóvil en el kilómetro 36 de la Ruta Provincial 1.

El último ingreso del fin de semana quedó asentado durante la tarde del domingo, luego de que un conductor protagonizara un choque contra un auto en la intersección de Marcial Candioti al 2.700.

Si bien todos los motociclistas recibieron asistencia médica inmediata por parte de los profesionales de la guardia del hospital Cullen, las autoridades del nosocomio no difundieron hasta el momento los diagnósticos individuales ni la gravedad de las lesiones sufridas.