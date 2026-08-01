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Briatore dejó abierta la incógnita sobre el futuro de Colapinto en Alpine

El asesor italiano analizó el rendimiento del piloto argentino y deslizó que su continuidad dependerá de señales claras dentro del equipo.

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 20:32hs
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Briatore dejó abierta la incógnita sobre el futuro de Colapinto en Alpine

Flavio Briatore volvió a poner el foco sobre Franco Colapinto y su futuro dentro de Alpine al afirmar que el joven piloto “dejó una señal” que el equipo deberá interpretar con atención. El italiano, figura influyente en la estructura francesa, sostuvo que el desempeño del argentino en las últimas carreras mostró aspectos que podrían incidir directamente en la decisión sobre su continuidad para la próxima temporada, aunque evitó dar definiciones concretas.

Según Briatore, Colapinto atraviesa una etapa en la que cada detalle cuenta: desde su adaptación al auto hasta la manera en que gestiona los fines de semana complicados. El asesor remarcó que el piloto “tiene talento y velocidad”, pero que Alpine necesita evaluar si ese potencial puede sostenerse en el largo plazo dentro de un proyecto que busca reconstruirse en medio de resultados irregulares. En ese sentido, destacó que el argentino logró mostrarse competitivo incluso en jornadas adversas, algo que para él constituye una “señal importante” en la consideración interna.

Los argumentos de Briatore que involucran a Colapinto

El italiano también subrayó que la estructura está en un momento de revisión profunda, con cambios técnicos y decisiones estratégicas que podrían modificar el mapa de pilotos. En ese contexto, la continuidad de Colapinto no depende únicamente de su rendimiento, sino de cómo encaje en la visión general del equipo para 2027. Briatore insistió en que Alpine debe actuar con claridad y evitar mensajes ambiguos, porque la incertidumbre afecta tanto al piloto como al desarrollo del auto.

Mientras tanto, Colapinto continúa enfocado en sumar experiencia y consolidarse en la Fórmula 1. Su presencia en Alpine representa uno de los hitos más relevantes para el automovilismo argentino en los últimos años, y cada declaración de Briatore genera expectativa sobre lo que pueda suceder en los próximos meses. Por ahora, el futuro del piloto sigue abierto, condicionado por evaluaciones internas y por la necesidad del equipo de definir una estrategia coherente para la próxima etapa de su reconstrucción.

Briatore Colapinto Alpine

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