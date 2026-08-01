El análisis de Malcorra en Unión: "Merecimos ganar, nos vamos con muchísima bronca"

El experimentado volante de Unión lamentó la derrota ante Gimnasia de Mendoza, destacó el rendimiento del equipo y cuestionó el penal que abrió el marcador. "Tuvimos situaciones para irnos 3-0 o 4-0 en el primer tiempo", afirmó.

La derrota por 2-0 frente a Gimnasia de Mendoza dejó un sabor muy amargo en el plantel de Unión . Uno de los que tomó la palabra fue Ignacio Malcorra, quien consideró que el resultado no reflejó lo ocurrido dentro del campo de juego y aseguró que el Tatengue hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

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"Nos queda mucha bronca. Hicimos méritos para ganar, generamos muchas situaciones y tranquilamente lo podríamos haber ganado. Fue un partido raro, porque terminamos perdiendo un encuentro que sentimos que controlamos durante mucho tiempo", expresó.

"Podíamos irnos 3-0 o 4-0 al descanso"

El volante ofensivo fue uno de los puntos más altos del equipo de Leonardo Madelón y tuvo una participación decisiva en la mayoría de las llegadas de peligro. Incluso, en el inicio del complemento, un tiro libre suyo se estrelló en el palo.

"Pensé que entraba. Cuando vi que pegó en el palo ya no pude hacer nada. Son esas jugadas que marcan un partido", lamentó.

Más allá de esa acción puntual, Malcorra insistió en que Unión fue ampliamente superior durante la primera mitad.

"Creo que en el primer tiempo podíamos habernos ido ganando 3-0 o 4-0 tranquilamente. Creamos muchas situaciones, pero hoy nos faltó eficacia en la definición y eso terminó marcando la diferencia", analizó.

"El funcionamiento está y eso nos deja tranquilos"

Aunque el resultado volvió a dejar al Tatengue con las manos vacías, el mediocampista valoró la identidad futbolística que está construyendo el equipo.

"Nos vamos calientes porque queríamos ganar, pero también tranquilos porque el funcionamiento está. El equipo juega, va para adelante y genera muchas situaciones de gol. Si seguimos por este camino, los resultados van a llegar", sostuvo.

También respaldó la propuesta ofensiva impulsada por Leonardo Madelón.

"Nos gusta jugar de esta manera, ir a buscar los partidos y ser protagonistas. El equipo viene haciendo las cosas bien, aunque ahora nos está faltando concretar todo lo bueno que generamos", explicó.

El regreso a casa y la polémica del penal que le dieron en contra a Unión

Malcorra también habló sobre lo que representa volver a vestir la camiseta rojiblanca."Es un club que quiero mucho, del que soy hincha. Estoy muy feliz de haber vuelto y quiero devolver esa confianza dentro de la cancha dejando todo en cada partido", afirmó.

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Por último, se refirió a la jugada del penal que abrió el marcador para Gimnasia y coincidió con el análisis realizado por el cuerpo técnico.

"Es muy difícil. Cuando te patean de tan cerca, la reacción natural es cubrirte la cara. El árbitro nos dijo que había visto eso, pero después el VAR lo llamó y cambió la decisión. Ya está, no sirve quedarse con esa jugada. Tenemos que corregir nuestros errores y pensar en el partido con Lanús", concluyó.