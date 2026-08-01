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"Colón es un equipo que lucha, tiene cáracter, pero estamos pasando un mal momento"

El capitán sabalero Federico Lértora hizo un análisis del presente que atraviesa el equipo sabalero mostrandóse crítico con el nivel mostrado

Ovación

Por Ovación

1 de agosto 2026 · 18:41hs
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Lértora analizó el presente de Colón.

Prensa Acassuso

Lértora analizó el presente de Colón.

Luego del partido que Colón empató con Acassuso, uno de los pocos jugadores que dialogó con la prensa fue el capitán Federico Lértora, quien se mostró autocrítico, pero a la vez convencido de revertir la situación.

El análisis de Federico Lértora

"Se nos fueron dos puntos que necesitábamos, no estamos atravesando un buen momento, los rivales nos convierten fácil y a nosotros nos cuesta convertir. Pero no queda otra que aceptar el momento y seguir trabajando. Ahora debemos regresar y poner la cabeza en mejorar y volver a ganar de local", aseguró.

Para luego agregar: "Rescato que el equipo intentó siempre y llegó al empate, pero no podemos seguir dejando pasar posibilidades de recortar la diferencia con los que están arriba nuestro. Venimos de una racha negativa de tres partidos y por eso nos vamos con bronca".

Respecto al presente del equipo indicó: "Hay que aceptar las críticas, seguir trabajando y meterle más duro para revertir la situación. Soy consciente que podemos lograrlo, porque hay material. El equipo tiene actitud, lucha, va al frente, pero estamos pasando un mal momento, no hay excusas y debemos seguir trabajando. Yo confío en que vamos a revertir la situacion".

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Consultado por cómo lo vio a Medrán, el volante respondió: "Lo vi muy bien, enojado y caliente como estamos todos los que pertenecemos al mundo Colón por esta situación que venimos atravesando, pero no queda otra que trabajar y seguir.En estos momentos no hay mucho para hablar, nos vamos muy calientes por no haber sumado los tres puntos".

"Es entendible la bronca del hincha de Colón, como así también el enojo y la desilusión que tienen por el momento que estamos atravesando. Pero hay que decirles que todavía tenemos chances, que estamos vivos y debemos convencerlos de que este equipo puede. Está en nuestras manos y debemos demostrarlo el próximo fin de semana".

En el final Lértora manifestó: "La cancha estuvo igual para los dos y así como nos convirtieron rápido, pudimos haberlo ganado en el final, cuando lo metimos dentro del arco. El árbitro no tuvo incidencia en el resultado, nos hacemos responsables y ponemos la cara sabiendo que debemos mejorar mucho para volver a ganar".

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