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Argentinos superó a Belgrano y es el único líder en la Zona B con puntaje perfecto

Argentinos superó en condición de visitante a Belgrano por 1-0 y de esta manera, sumó su tercer triunfo al hilo, siendo líder en la Zona A

1 de agosto 2026 · 21:03hs
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Argentinos venció como visitante a Belgrano.

Argentinos venció como visitante a Belgrano.

Argentinos Juniors venció 1-0 a Belgrano de Córdoba, por la tercera jornada del Torneo Clausura, y continúa en absoluta plenitud, lo que le permite tener registro perfecto en el certamen. Francisco Álvarez, de cabeza, marcó el único tanto del partido sobre el final del primer tiempo, minutos después de la expulsión de Franco Vázquez.

El Bicho tiene puntaje perfecto

En un primer momento, el árbitro Andrés Gariano le mostró la segunda tarjeta amarilla, aunque por la gravedad de la infracción lo sancionó con una roja directa, tras la intervención del VAR.

Luego de este triunfo, el Bicho de la Paternal tendrá un duelo importante frente a Racing en el estadio Diego Armando Maradona, con día y horario a confirmar. El vigente campeón, por su lado, buscará recuperarse de la derrota en su visita a Banfield, que viene de empatar 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto.

argentinos Belgrano líder
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