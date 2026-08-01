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Leandro Garate tras el empate de Colón: "El equipo va a dar pelea hasta el final"

El delantero analizó la igualdad como visitante, apuntó a la exigencia de hacerse fuertes de local durante las próximas fechas y manifestó que: "En Colón hay que sobresalir por que es un club muy grande".

1 de agosto 2026 · 17:52hs
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Leandro Garate tras el empate de Colón: El equipo va a dar pelea hasta el final

Colón empató 1-1 y rescató un punto ante Acassuso, con quien perdia desde el inicio del partido con un tanto de Lucas Rey y a los 38' del segundo tiempo, llegó el gol de Leandro Garate que le dio la merecida igualdad al Sabalero.

Luego de un encuentro bastante disputado en condición de visitante, Leandro Gárate dialogó sobre las sensaciones que dejó la igualdad y el analizó las condiciones del terreno de juego. También admitió que el objetivo principal era regresar con la victoria aunque valoró el punto que logro conseguir Colón.

Sensaciones tras el partido

"Nos vamos con una sensación un poco amarga. Veníamos con la ilusión de llevarnos los tres puntos y no se dio. Fue un partido muy trabado, muy luchado por el estado del campo de juego. Pero bueno, por lo menos no nos vamos con las manos vacías; sacamos un punto y ahora tenemos dos partidos de local donde hay que sacar los seis puntos", manifestó el atacante.

Además, Gárate remarcó las exigencias del certamen, resaltando la entrega del equipo hasta el ultimo minuto: "La categoría lo demanda, los momentos del partido lo piden. Somos un equipo que va a dar pelea hasta el final y queremos hacerlo de la mejor manera. Ojalá ahora en casa lo podamos plasmar de distinta forma".

LEER MAS: Colón sumó un empate que sirve poco, por el rival y el rendimiento que evidenció

La importancia de sumar fuera de casa

El delantero valoró la dificultad de competir en la división y la responsabilidad de vestir la camiseta del conjunto santafesino: "Es una categoría muy difícil, tenes que ganar mucho para mantenerte arriba. Todos los equipos son duros e intentan. Nosotros tenemos que sobresalir un poco porque Colón es muy grande y esperamos hacer lo mejor".

Sobre el desarrollo general del partido, consideró que la igualdad terminó reflejando lo sucedido en el campo: "Por lo que fue el encuentro, creo que es un empate justo. En el segundo tiempo, sobre todo, lo fuimos a buscar un poco más y tratamos de meterlos en un arco. Faltó que entrara alguna que otra más, pero no se dio".

Su jugada en el gol y el balance personal

Finalmente, el atacante explicó cómo fue la jugada que derivó en el gol del empate para Colón. Contó que logró desviar un remate mientras disputaba la pelota con un defensor, lo que terminó siendo suficiente para vencer al arquero. Además, hizo una autocrítica por una oportunidad clara que no pudo convertir durante el encuentro, un aspecto que le dejó cierta sensación de amargura pese al tanto conseguido.

Colón empate Leandro Garate
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