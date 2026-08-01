Ferro trastabilló otra vez y Colón desperdició una oportunidad de oro

El Verdolaga perdió 3-1 como local ante Godoy Cruz, sufrió su segunda derrota consecutiva y continúa en la cima de la Zona A. El Sabalero sigue a siete puntos, mientras que el Tomba quedó a solo dos unidades del equipo de Iván Delfino.

La 23ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional volvió a dejar un escenario cambiante en la lucha por los puestos de privilegio. Ferro, que llegaba golpeado por la goleada sufrida ante Morón, volvió a tropezar al perder 3-1 frente a Godoy Cruz en Caballito. Sin embargo, Colón tampoco pudo sacar provecho, ya que apenas rescató un empate frente a Acassuso y continúa a siete puntos del líder.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Sara comenzó el partido cuesta arriba. A los siete minutos, Martín Pino abrió el marcador para Godoy Cruz con una gran definición de tijera. Ferro reaccionó rápidamente y encontró el empate gracias a Matías Kabalín , quien capitalizó un rebote dentro del área para establecer el 1-1.

En el complemento, el Verdolaga asumió el protagonismo y contó con varias oportunidades para desnivelar, pero se encontró con una sólida actuación del arquero Juan Strumia, una de las figuras del encuentro.

El panorama terminó de complicarse cuando Uriel Pepe fue expulsado a falta de pocos minutos para el cierre. Con un hombre más, Godoy Cruz aprovechó los espacios y golpeó sobre el final para sellar un contundente 3-1, resultado que profundizó el mal momento de Ferro, que acumula dos derrotas consecutivas.

Colón no logró achicar la diferencia

El traspié del puntero aparecía como una gran oportunidad para Colón, que necesitaba vencer a Acassuso para acercarse en la tabla. Sin embargo, el Sabalero apenas igualó y no consiguió descontarle terreno al líder.

De esta manera, la diferencia entre Ferro y Colón se mantiene en siete puntos, cuando el campeonato comienza a ingresar en un tramo decisivo y cada fecha adquiere mayor relevancia en la pelea por el ascenso.

Godoy Cruz mete presión

Más allá de la caída del líder, el gran ganador de la jornada fue Godoy Cruz, que con su victoria en Caballito se consolidó como uno de los protagonistas del campeonato.

El Tomba quedó a solo dos puntos de Colón, por lo que el conjunto rojinegro ya no solo mira hacia arriba con la ilusión de alcanzar a Ferro, sino que también deberá cuidar su posición ante un rival que atraviesa un gran presente y se metió de lleno en la discusión por los primeros lugares.